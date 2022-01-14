240 млн долларов на поддержание курса тенге направил Нацбанк

Иллюстративное фото: Serg-2015/Getty Images

Курс тенге продолжает испытывать напряжение по ряду внешних и внутренних причин. Что повлияло на ослабление национальной валюты и как ее поддерживает Национальный банк Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Предварительные итоги за 2021 год и ожидания от валютного рынка на 2022 год озвучили специалисты Национального банка РК.

С конца ноября и до первых дней декабря прошлого года курс тенге испытывал напряжение по ряду внешних причин. К тому же, спрос на валюту самим населением и юридическими лицами был повышен. За декабрь 2021 года объем торгов достиг рекордных 4,26 млрд долларов США.

Повышенная активность на валютном рынке в декабре была связана с тем, что многие компании в конце года осуществляли выплаты и осваивали бюджет. Население тоже активно скупало наличную валюту, ежедневно тратя на это не менее 30 млн долларов.

Основные причины роста спроса на иностранную валюту:

Рост импорта на фоне отложенного спроса и восстановления экономической активности. Ввоз потребительских товаров за 11 месяцев прошлого года вырос на 2 млрд долларов , что на 22% больше, чем за такой же период 2020 года, и на 27% больше, чем в 2019 году.

Ввоз потребительских товаров за 11 месяцев прошлого года вырос на , что на 22% больше, чем за такой же период 2020 года, и на 27% больше, чем в 2019 году. Рост денежной базы. Ее расширение увеличивает денежную массу через потребительское кредитование, что в итоге приводит к росту импорта потребительских товаров. В рамках принятия антикризисных мер и льготного кредитования с начала 2020 года денежная база расширилась в 1,6 раза, до 11,0 трлн. тенге , рост составил 4,1 трлн тенге .

Ее расширение увеличивает денежную массу через потребительское кредитование, что в итоге приводит к росту импорта потребительских товаров. В рамках принятия антикризисных мер и льготного кредитования с начала 2020 года денежная база расширилась в 1,6 раза, до , рост составил . Изъятие пенсионных излишков. Люди улучшили свои жилищные условия, но при этом конечные получатели этих средств (строительные компании и граждане) направили около 40-50% полученных средств на импорт (строительных материалов и оборудования, потребительский импорт) и иностранную валюту.

Люди улучшили свои жилищные условия, но при этом конечные получатели этих средств (строительные компании и граждане) направили около 40-50% полученных средств на импорт (строительных материалов и оборудования, потребительский импорт) и иностранную валюту. Рост объема долларовых вкладов. Его реальное увеличение за 11 месяцев прошлого года составило 1,1 трлн тенге или 2,6 млрд долларов США.

Его реальное увеличение за 11 месяцев прошлого года составило или 2,6 млрд долларов США. Ужесточение монетарной политики в развитых странах, укрепление доллара США и отток капитала с развивающихся рынков, ослабление индекса валют некоторых развивающихся стран.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прогноз курса тенге на 2022 год

Основным фактором, влияющим на национальную валюту, является цена на нефть. Эксперты пока прогнозируют постепенное восстановление спроса. Но во многом ситуация будет зависеть от дальнейшей политики стран ОПЕК+, сохранения эмбарго США на экспорт иранской нефти и других факторов.

Также политика Федеральной резервной системы США является определяющим фактором на валютном рынке многих стран. Если ставки будут повышены, это негативно скажется на странах с развивающейся экономикой, что повлечет укрепление доллара.

Хотя специалисты не ожидают значительного роста доллара при сохранении текущего фона на финансовых рынках.

Для тенге немаловажным фактором является и дальнейшая динамика по валютным и тенговым вкладам. К тому же, импорт способствует долларизации населения и бизнеса.

Дальнейшие меры для стабильности на валютном рынке будут направлены на снижение импортозависимости, стабилизацию и снижение инфляции до уровня целевого коридора.

С начала 2022 года в целях стабилизации ситуации на валютном рынке Нацбанк провел валютные интервенции (покупка или продажа большого объема валюты). Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов или около 50% от всего объема торгов.

Из-за почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накопленный спрос на иностранную валюту - как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. К тому же, число продавцов валюты было ограничено. Поэтому возросший спрос вызвал ослабление тенге на 0,5%, до 433,67 тенге за доллар.

Напомним, что свои прогнозы также озвучили эксперты казахстанского финансового рынка. В связи с ценовой динамикой нефти и на фоне поручений главы государства они ожидают к февралю стоимость доллара на уровне 435,9 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951187-240-mln-dollarov-na-podderzhanie-kursa-tenge-napravil-natsbank/