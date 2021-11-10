Почему проценты по депозиту могут оказаться ниже рекомендуемых ставок в Казахстане

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Размер денежного вознаграждения по банковским вкладам зависит от процентной ставки. Ее максимальное рекомендуемое значение задает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Однако иногда эти ставки в банках могут оказаться ниже. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Размер процентного вознаграждения по банковскому вкладу зависит от нескольких факторов.

В первую очередь, имеет значение вид оформляемого депозита:

несрочные вклады – имеют наименьший процент вознаграждения, который равен базовой ставке Национального банка;

срочные вклады – ставка выше, но снять деньги досрочно сложнее;

сберегательные депозиты – имеют наибольшие проценты (без пополнения), но при этом деньги становятся фактически недоступными до окончания срока договора.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов, также окончательный размер процентного вознаграждения будет зависеть от банка.

Как банки рассчитывают ставки по депозитам

КФГД ежемесячно публично объявляет максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения. Банкам второго уровня (БВУ) дается месяц на их внедрение.

При этом банки самостоятельно принимают решение об изменении ставок по своим депозитным продуктам, ориентируясь на внутреннюю политику привлечения депозитов и текущую обстановку на финансовом рынке.

То есть они могут устанавливать ставки вознаграждения по своим депозитам ниже максимально рекомендуемых.

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Подобное решение может быть принято, если БВУ посчитают, что для них дорого привлекать депозиты по максимально рекомендованной ставке с учетом заинтересованности клиентов и конкуренции с другими банками.

Другими словами, рекомендации КФГД являются просто ориентиром, но не обязательны к исполнению.

Следует учитывать, что новые размеры максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения устанавливаются и публикуются ежемесячно. Они не распространяются на ранее открытые вклады, кроме тех, что автоматически продлеваются после обновления ставок.

КФГД публикует ставки на текущий и предстоящий месяцы, и у вкладчика, который только планирует открыть вклад, есть возможность выбора, когда ему сделать это выгоднее.

Напомним, что в последние месяцы в Казахстане росла инфляция. Это могло негативно отразиться на некоторых видах вкладов.

Учитывая этот риск, казахстанцы могут сами решить – стоит ли переоформлять депозиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1941247-pochemu-protsenty-po-depozitu-mogut-okazatsya-nizhe-rekomenduemyh-stavok-v-kazahstane/