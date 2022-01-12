Какие меры будут приняты для повышения доходов населения в Казахстане

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По поручению главы государства в различных сферах экономики разрабатываются меры для поддержки бизнеса и населения страны в целом. Какие задачи осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения (далее - МТСЗН) РК, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты министерства, ведомство уже приступило к реализации задач, поставленных президентом страны 11 января 2022 года.

Разработка Социального кодекса

Основной задачей является разработка и принятие Социального кодекса РК. Данный кодекс должен стать единым источником знаний граждан об их социальных правах и обязанностях. Предполагается, что он также закрепит обязательства и ответственность государства, работодателей и работников в социальной сфере.

Данный документ должен улучшить понимание населением проводимой государством социальной политики и качественно повысить уровень жизни граждан.

Принятие программы по повышению доходов населения

Также сотрудниками МТСЗН был внесен ряд предложений по разработке программы, которая будет направлена на увеличение доходов и занятости населения.

В ее рамках планируется внедрить так называемую "Систему раннего обнаружения" социально уязвимых слоев населения и молодежи, которая нигде не работает и не учится, то есть незанятых молодых людей. Им будут оказываться индивидуальные меры поддержки, такие как обучение, помощь в выборе профессии, трудоустройство и так далее.

То есть, особое внимание будет уделяться занятости молодежи. Отметим, что в данный момент уже реализуются такие проекты, как "Молодежная практика" и "Первое рабочее место". Для их усиления будут увеличены сроки участия в них молодых людей и размеры заработных плат.

Также с помощью информационных систем планируется обеспечить контроль над созданием рабочих мест и трудоустройством в рамках реализуемых нацпроектов.

Программа по повышению доходов населения должна быть принята в ближайшие два месяца.

Развитие предпринимательства

Создание постоянных рабочих мест происходит вместе с развитием предпринимательства. Поэтому данной сфере также было решено уделить особое внимание.

В частности, размер гранта на развитие собственного дела будет увеличен с 200 до 400 МРП (с 612,6 тыс. до 1,2 млн тенге). Также будут приняты меры по усилению адресности и оценки бизнес-проектов, претендующих на финансирование.

Вместе с тем вырабатывается отдельный комплекс мер по развитию сельского предпринимательства. В его рамках будут сформированы мастер-планы сел, то есть в разных населенных пунктах будут определены экономические отрасли для бизнес-идей. Затем лучшим из них предоставят льготные кредиты и гранты с обеспечением гарантирования закупа продукции и услуг. Да и в целом, будет сделан упор на обучение предпринимательству.

Напоминаем, что в период чрезвычайного положения в стране уже предприняты некоторые меры содействия для населения и бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950735-kakie-mery-budut-prinyaty-dlya-povysheniya-dohodov-naseleniya-v-kazahstane/