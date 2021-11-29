Что ожидать от нацпроекта по повышению уровня благосостояния казахстанцев

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В октябре 2021 года постановлением правительства было утверждено 10 национальных проектов. Они рассчитаны на развитие государства в ближайшие 5 лет. О том, какие ожидаются изменения в вопросах благосостояния казахстанцев, читайте в материале Нурфин.

Один из 10 нацпроектов называется «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

Общий объем его финансирования достигает 15,9 трлн тенге. При этом из республиканского бюджета будет выделено 400 млрд тенге.

То есть внебюджетные деньги должны будут составить основную часть финансирования нацпроекта. Это инвестиции частных организаций и предприятий квазигосударственного сектора.

О том, как это может отразиться на жизни казахстанцев, рассказал вице-министр национальной экономики Алибек Куантыров на площадке Talap Talks.

По словам спикера, этот проект является крупнейшим в сфере экономики и охватывает несколько важных целей.

Цели нацпроекта. Источник: Официальный аккаунт Министерства национальной экономики РК в Youtube

Диверсификация экономики

Нацпроект подразумевает развитие различных видов производства за счет инвестиций в несырьевой сектор.

Так, планируется увеличение объема капиталовложений на 75%: с 7,7 трлн тенге в 2020 году до 13,7 трлн тенге в 2025 году (по ценам на 2020 год).

В результате рост несырьевого экспорта из Казахстана должен увеличиться в два раза – до 41 млрд долларов США.

Напомним, что на данный момент импортозависимость страны влияет на состояние экономики.

Так, высокий уровень инфляции и ставок по кредитам также связаны с отсутствием диверсификации производства.

Это объясняется тем, что Казахстан сильно зависит от мировых колебаний цен на энергоресурсы.

А при увеличении внутреннего производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза (с 13 трлн тенге в 2020 году до 19,7 трлн тенге в 2025 году) и снижении импорта ожидается улучшение важных экономических показателей.

Рост доходов населения

В рамках нацпроекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» также запланировано создание высокопроизводительных рабочих мест.

Иллюстративное фото: Freepik

Отмечается, что к 2025 году ожидается открытие более 100 тыс. новых постоянных рабочих мест, что должно положительно отразиться на росте доходов населения.

При этом производительность труда должна повыситься на 20%.

Так, официальный информационный ресурс премьер-министра РК сообщает об ожидаемом росте:

реальных денежных доходов населения – на 27,1% от значений 2019 года и по ценам на тот же период; средней заработной платы работников обрабатывающей промышленности – на 31,5% в 2025 году по отношению к показателям 2020 года; средней заработной платы работников электроэнергетической отрасли – на 50% к значениям 2020 года; средней заработной платы работников нефтегазохимической отрасли – на 25% в 2025 году к уровню прошлого года.

Также одним из важных целей нацпроекта является 40-процентный охват социально-уязвимых бытовых потребителей компенсацией разницы повышения тарифов на электрическую энергию.

Возобновляемые источники энергии

Также одной из важных целей данного нацпроекта стал вопрос развития сферы электроэнергетики за счет возобновляемых источников (ВИЭ).

Доля электроэнергии от ВИЭ к 2025 году должна составить 6% от общего объема генерации в Казахстане. Для сравнения, на 2020 год этот показатель был равен 3%.

При этом планируется провести работы по модернизации существующих электростанций.

Все эти меры должны позволит улучшить уровень благосостояния населения и повысить внутреннее производство.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что новые мусоросжигающие электростанции оказались "грязнее" и дороже для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1943824-chto-ozhidat-ot-natsproekta-po-povysheniyu-urovnya-blagosostoyaniya-kazahstantsev/