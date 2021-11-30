Какая поддержка предусмотрена для казахстанцев, желающих открыть свой бизнес

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На ближайшие годы предусмотрена серьезная поддержка от государства для казахстанцев, мечтающих открыть собственное дело, сменить область деятельности, получить опыт работы по специальности. Какие меры предусмотрены в утвержденном Национальном проекте, разбирались журналисты Нурфин.

Среди довольно большого перечня разработанных национальных проектов утвержден Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, приоритетными задачами которого являются развитие малого бизнеса, повышение его конкурентоспособности и занятость населения.

Поддержка будущих предпринимателей

В рамках данного Нацпроекта будут созданы условия для открытия собственного дела, передает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения. Для этого планируется обучать предпринимательству 30 тыс. человек ежегодно, 20% из которых должна составлять молодежь.

По завершению обучения и защиты своего бизнес-плана, начинающие предприниматели могут рассчитывать на государственные гранты и микрокредиты на льготных условиях

В каждом районе и малом городе, спутниковом сельском населенном пункте будет определена экономическая специализация, в зависимости от которой будут отбираться бизнес-идеи. Таких мастер-планов на 2022-2024 годы намечается 163 единицы.

На основе утвержденных мастер-планов районов будут выстроены производственно-сбытовые цепочки, которые обеспечат сбыт и закуп продукции сельских предпринимателей. Также на их основе можно будет получить микрокредиты на льготных условиях.

Ожидается, что 150 тыс. граждан, среди которых 30 тыс. молодых людей, пройдут обучение в рамках созданного проекта и увеличат количество предпринимателей в стране с 30% до 60%.

С помощью бюджетного финансирования планируется создание не менее 55 тыс. новых субъектов предпринимательства на селе.

Молодежные программы и субсидирование рабочих мест

Поддержка казахстанцев через увеличение рабочих мест, финансируемых из государственного бюджета, в 2021-2025 годах охватит более 637 тыс. человек.

Доля предприятий частного сектора, получающих субсидирование рабочих мест, повысится до 70%. Таким образом, будет повышена мотивация работодателей, а для молодых специалистов - это шанс получить желаемую должность или наработать стаж и повысить навыки.

Такие проекты, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», помогут получить рабочее место тем гражданам до 29 лет, которые недавно завершили обучение или не имеют опыта работы по специальности. Проекты должны охватить более 140 тыс. человек.

Не только для молодежи создаются программы для помощи трудоустройства, но и для людей старшего возраста. Например, проект «Серебряный возраст», предусматривающий возмещение заработной платы в определенном размере гражданам, которым до пенсии осталось не более 2 лет, рассчитан на 20 тыс. людей предпенсионного возраста.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проект «Социальные рабочие места» расширяет охват до 60 тыс. безработных. Через "Общественные работы" будет создано не менее 415 тыс. временных рабочих мест. Для участия в этих проектах необходимо зарегистрироваться в качестве "безработного" на портале Электронного правительства или через Электронную биржу труда.

Все программы были проанализированы и подкорректированы с учетом потребностей каждой целевой группы.

Господдержка востребованных профессий

В Нацпроекте также предусмотрено развитие навыков под потребности предпринимателей, в зависимости от их запросов в качестве работодателей. Для этого в учебных организациях предусмотрено выявление необходимых профессий по регионам. Будет учитываться мнение региональных палат предпринимателей и местных исполнительных органов.

Для востребованных профессий предусмотрена дополнительная государственная поддержка в виде оплаты обучения, стипендии, материальной помощи на проезд, проживания и прохождения медицинского осмотра. На такую помощь смогут рассчитывать 11 тыс. человек ежегодно.

Можно пройти обучение непосредственно на рабочем месте у работодателя, в случае заинтересованности которого обучающиеся будут приняты на постоянную работу. Здесь содействие будет оказано 5 тыс. человек.

Краткосрочное онлайн-обучение

Согласно современным веяниям предусмотрено онлайн-обучение 20-35 тыс. человек ежегодно на платформе skills.enbek.kz с краткосрочными курсами по востребованным специальностям. Желающим необходимо будет подать заявку на Электронной бирже труда.

После прохождения обучения выдается сертификат об освоении определенных навыков, предоставляющий право занимать вакантную должность.

Таким краткосрочным профессиональным обучением могут воспользоваться за 5 лет около 205 тыс. казахстанцев, что повлечет повышение уровня трудоустройства до 80%.

Также в ходе реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы:

будет создано более 100 тыс. новых рабочих мест, что повлияет на уровень безработицы, снизив ее до 4,7%;

содействие и помощь в трудоустройстве получат 3,5 млн человек , из них на постоянные рабочие места будут трудоустроены 1,7 млн человек;

, из них на постоянные рабочие места будут трудоустроены 1,7 млн человек; вырастут показатели реальных денежных доходов населения до 27,1% и уменьшится доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума до 6,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944404-kakaya-podderzhka-predusmotrena-dlya-kazahstantsev-zhelayuschih-otkryt-svoy-biznes/