Безработица среди молодежи сократилась в Казахстане

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В Казахстане заметно сокращается уровень безработицы среди молодежи. В каких областях страны меньше всего безработных, и сколько времени уходит на поиск рабочего места у нетрудоустроенных молодых людей, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно мониторинговому агентству Finprom, уровень молодежной безработицы в 2021 году по сравнению с прошлым годом сократился на 0,2 процентных пункта - с 3,9% до 3,7%.

За третий квартал текущего года уровень безработных молодых людей достиг 77 500 человек, это на 6,9% меньше чем в аналогичном периоде 2020 года, когда безработной молодежи насчитывалось 83 300 человек.

Безработица среди молодых мужчин, в возрасте от 15 до 28 лет, уменьшилась на 4,6%, среди молодых женщин - на 8,7%, что в количественном отношении составляет 35 400 человек и 42 200 человек соответственно.

Инфографика: Finprom.kz

Распределение безработицы среди молодежи в региональном разрезе

В городах количество безработной молодежи составляет 49 800 человек, в селах - 27 700 человек.

Больше всего безработных молодых людей проживает в Алматы и Алматинской области, в городе - 14 000 человек (на 5,8% меньше, чем в 2020 году), в области - 9 800 человек (на 1,1% меньше).

В Нур-Султане насчитывается 6 600 безработных молодых людей, что на 7,7% больше, чем в прошлом году.

В Северо-Казахстанской области всего 1 300 нетрудоустроенных молодых людей. По сравнению с 2020 годом их количество уменьшилось на 38,5% - это лучший показатель сокращения количества безработной молодежи в стране.

Наибольший рост численности безработной молодежи произошел в Мангистауской области - на 11,2% за год до 2 700 человек.

Инфографика: Finprom

Временные рамки поиска работы у молодежи

Чаще всего молодые люди недолго находятся в поиске работы - от 1 до 3 месяцев. Количество таких соискателей в этом году сократилось на 23,1% по сравнению с прошлым годом и составляет 22 500 человек.

19 500 человек ищут работу от 3 до 6 месяцев, 10 000 человек — от шести месяцев до года. Более года не могут найти работу 9 500 молодых людей.

Увеличилась численность той молодежи, у которой получается найти рабочее место менее чем за месяц. По сравнению с прошлым годом их стало на 8,1% больше - 15 600 человек.

Договоренность о начале работы или начале ведения бизнеса имеется только у 378 человек. За год произошло уменьшение этого показателя на 43,9%.

Инфографика: Finprom

Напомним, что в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы будут созданы условия для открытия собственного бизнеса, до 70% увеличится доля предприятий частного сектора, получающих субсидирование рабочих мест.

Также предусмотрено краткосрочное обучение, где количество молодежи должно составлять не менее 30%. Все эти меры помогут молодым людям обеспечить себя рабочим местом или открыть свое дело.

А такие проекты, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», помогут трудоустроиться гражданам до 29 лет, которые недавно завершили обучение или не имеют опыта работы по специальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944886-bezrabotitsa-sredi-molodezhi-sokratilas-v-kazahstane/