Какие послабления для предпринимателей на период ЧП предусмотрены в Казахстане

Иллюстративное фото: Pixabay

В связи с тем, что в стране на период чрезвычайного положения работа интернета нестабильна, было введено несколько послаблений для бизнеса в сфере расчетов. Какой предоставлять чек и как выставить электронную счет-фактуру покупателю, читайте в материале NUR.KZ.

Как выдавать фискальный чек в период ЧП?

По сообщению Министерства финансов РК, на период режима чрезвычайного положения и при отсутствии сети интернет предприниматели могут выдавать товарные чеки вместо фискальных.

При этом, предприниматель вправе отразить в товарном чеке только сумму, уплаченную за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, без указания наименований и их количества.

Напомним, что товарные чеки, согласно Налоговому кодексу РК, представляют собой первичные учетные документы, подтверждающие факт денежного расчета. А в фискальном чеке отражаются и некоторые дополнительные реквизиты, причем он должен быть распечатан через контрольно-кассовую машину (ККМ).

В некоторых случаях товарные чеки могут заменить фискальные, а именно:

в случае отсутствия электроэнергии;

в случае неисправности ККМ, в том числе отсутствия передачи данных с онлайн-ККМ через сети телекоммуникаций, предоставляемых оператором фискальных данных.

Как выставить электронные счета-фактуры в период ЧП?

К тому же, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что в связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе сети интернет, подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года.

Таким образом, налогоплательщики могут выписать в указанный период счет-фактуру на бумажном носителе. А в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года занести информацию о денежной операции в ИС «Электронные счета фактуры».

Штрафные санкции применяться не будут.

Напомним, что в остальное время невыдача фискальных чеков грозит предпринимателям различными видами наказаний. Да и покупателю всегда нужно брать фискальный чек в магазине, чтобы он не попал в руки мошенников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950465-kakie-poslableniya-dlya-predprinimateley-na-period-chp-predusmotreny-v-kazahstane/