Как сдерживают и даже снижают цены на продукты перед Новым годом в Казахстане

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Перед новогодними праздниками казахстанцы начинают активно закупать продукты питания. Чтобы избежать необоснованного повышения цен в эти дни, были приняты некоторые меры. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Рост цен на продукты питания в 2021 году оказался сложным экономическим фактором для населения.

Напомним, что особенно сильно за уходящий год дорожали:

яйца – данный продукт вырос в цене на 30% к началу года из-за влияния пандемии и ценового сговора;

подсолнечное масло – цены уже выросли более чем на 50% за год, однако прогнозируется дальнейшее подорожание;

овощи – особенно сильный рост был зафиксирован в летние месяцы на картофель и морковь.

Чтобы избежать очередного скачка цен на фоне новогоднего ажиотажа, в Алматы и Нур-Султане предпринимаются некоторые меры по сдерживанию и даже снижению стоимости социально значимых продуктов питания.

Напомним, что ранее мы сравнивали цены на ингредиенты для салата оливье в 2020 и 2021 году.

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Снижение цен в Алматы

В Алматы в рамках сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары еженедельно проводятся совещания между представителями крупных торговых сетей, управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, а также АО "СПК "Алматы".

Так, 23 декабря 2021 года по результатам совещания были подписаны меморандумы по поставке сахара и яиц.

В результате, в некоторых крупных магазинах удалось добиться снижения цен на сахар с 324 до 287 тенге за килограмм. Также в других крупных сетях цены удалось снизить с 320 до 280 тенге за килограмм.

Результаты организации поставок яиц 1 категории привели к снижению цен с 480 до 420 тенге за десяток в двух крупных сетях Алматы.

Также сообщалоь о том, что яйца подешевели в 10 регионах Казахстана.

Для стабилизации цен в "Социальных лавках" на крупных рынках города снижены цены на картофель до 111 тенге, и морковь - до 120 тенге за килограмм.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Цены на продукты питания в Нур-Султане

В столице для сдерживания цен на социально значимые продукты питания применяется несколько видов мер.

1. Оборотный механизм – предпринимателям выдаются займы, чтобы помочь им снизить цены на продовольственные товары.

Так, с 2019 года уже было выделено более 8,6 млрд тенге. В результате, 24 предприятия получили кредиты, что стабилизировало цены на 19 видов продуктов.

2. Форвардные закупки – контракты на поставку овощей по сниженным ценам от производителей.

Благодаря этому удалось добиться следующих цен в некоторых сетях магазинов-участников программы:

картофель – 95 тенге за килограмм;

за килограмм; морковь – 88 тенге за килограмм;

за килограмм; капуста – 84 тенге за килограмм;

за килограмм; лук – 84-89 тенге за килограмм.

По данным ценам товары продаются в сетях "Вкус Март", "Анвар", "Астықжан", AQMOL "Аян" и Мagnum.

Также регулярно проводятся сельскохозяйственные продуктовые ярмарки, на которых можно приобрести нужные товары по цене на 10-15% ниже рыночных.

Отмечается, что данные меры и цены действуют не во всех магазинах указанных городов, а именно в сетях супермаркетов-участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948825-kak-sderzhivayut-i-dazhe-snizhayut-tseny-na-produkty-pered-novym-godom-v-kazahstane/