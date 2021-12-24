На сколько за год подорожал салат оливье в Казахстане

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Салат оливье является одним из неофициальных символов новогодних праздников. Журналисты NUR.KZ обошли шесть супермаркетов, чтобы узнать – на сколько подорожали необходимые ингредиенты за год.

Для исследования динамики роста цен рассматривались товары одной фирмы, марки, сорта, объема, веса, жирности и так далее.

То есть были взяты одинаковые товары, которые есть в наличие в шести супермаркетах: A-Store, Galmart, Magnum, Metro, Toimart и Small.

А при отсутствии нужной марки выбирался товар со схожими характеристиками, для подсчета итоговой стоимости продуктового набора для салата оливье.

Цены на товары фиксировались с учетом актуальных скидок, указанных на ценниках на 23 декабря 2021 года.

Напомним, что подобное исследование проводилось нами в новогодних рейтингах супермаркетов 2019 и 2020 года.

Актуальные цены на набор продуктов для салата оливье мы сравнили с данными за прошлый год.

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Морковь и картофель

В 2021 году морковь и картофель подверглись рекордному росту цен в летние месяцы, что было связано с излишним экспортом товара.

А в годовом сравнении (декабрь 2020 года – декабрь 2021 года) эти овощи сильнее всего выросли в цене в сетях супермаркетов:

Metro – картофель стал дороже на 140 тенге , а морковь на 70 тенге ;

, а морковь на ; A-Store – цены выросли на 58 тенге и 137 тенге соответственно.

Меньше всех за год стоимость этих товаров выросла в:

Toimart – морковь стала дороже на 3 тенге , а картофель на 7 тенге ;

, а картофель на ; Magnum – цена на морковь выросла на 6 тенге, а картофель подешевел на 3 тенге.

В среднем среди сетей 6 супермаркетов в Алматы морковь за год стала дороже на 45,5 тенге (31%). А картофель – на 69,3 тенге (43,8%).

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Яйца

Яйца также стали одними из продовольственных товаров, которые стремительно дорожали в уходящем году.

В нашем исследовании сильнее всего десяток яиц одной и той же марки и категории подорожал в супермаркете Metro – на 145 тенге или 31,2%.

Меньше всего ощутили изменение цен покупатели в A-Store – плюс 100 тенге или 21,2% за год.

В среднем среди 6 сетей магазинов сумма подорожания десятка яиц составила 120,6 тенге или 25,7%.

Колбаса

Наибольший рост цен на колбасу был выявлен в Metro: плюс 940 тенге или 31,7%. А наименьший – в A-Store, где ценник вовсе уменьшился на 331 тенге или 13%.

В среднем данный продукт за год стал дороже на 166,5 тенге или 5,3% в Алматы.

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Маринованные огурцы и зеленый горошек

За год данные ингредиенты салата оливье стали дороже в среднем на 31,3 тенге и 73 тенге соответственно. То есть прирост средней цены среди рассматриваемых магазинов составил 4,5% и 18,3%.

При этом наибольший рост цен на огурцы и горошек отмечен в Metro: на 190 тенге (27%) и 180 тенге (41%).

Меньше всего маринованные огурцы подорожали в A-Store: плюс 45 тенге или 4,47% за год. А в Small цена вовсе снизилась на 241 тенге или 32,8%.

Горошек меньше всего подорожал в Toimart: плюс 20 тенге или 6%.

Майонез

Майонез одной и той же фирмы, объема и жирности в среднем подорожал на 131,6 тенге или 32,8%, согласно нашим наблюдениям.

При этом среди 6 супермаркетов наибольший рост цен оказался в Small: плюс 195 тенге или 52% за год.

А меньше всего стоимость изменилась в Metro: плюс 100 тенге или 24,4%.

Магазин с самым дорогим набором для салата оливье

В среднем стоимость продуктового набора для салата оливье за год выросла на 638 тенге или 11,9%.

Стоимость продуктового набора для салата оливье. Источник: NUR.KZ

При этом дешевле всего в декабре 2021 года набор обходится в сети супермаркетов Small: 5 065 тенге. За год итоговая стоимость выросла всего на 1,5%.

А самый дорогой набор для оливье оказался в Galmart: 7 053 тенге.

В свою очередь, наибольшее подорожание продуктового набора выявлено в Metro: плюс 1 765 тенге или 33,4% за год.

Напомним, что данное исследование отражает лишь уровень личной продуктовой инфляции.

Разница в ценах и динамике их годового роста может отличаться в зависимости от региона и других факторов.

Ранее читатель NUR.KZ сообщал, что его личная инфляция превысила 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948072-na-skolko-za-god-podorozhal-salat-olive-v-kazahstane/