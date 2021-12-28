Цены на яйца снизились в десяти регионах Казахстана

С начала года яйца, входящие в список социально-значимых продуктов питания, почти беспрерывно дорожали в Казахстане. К концу декабря уходящего года цены производителей были снижены. Насколько это повлияло на розничную стоимость яиц, читайте в материале NUR.KZ
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в своем телеграмм-канале сообщило, что по состоянию на 27 декабря 2021 года цены производителей куриных яиц в стране снижены, и их средний показатель держится на уровне 30-32 тенге за штуку.
Насколько снизили цены производители в регионах
В регионах цены были снижены на следующих птицефабриках:
- в Акмолинской области: ТОО «Аккол Кус» - с 39 до 33 тенге за штуку, ТОО «Казгер кус» - с 38 до 32 тенге, ПК «Ижевский» - с 36 до 30 тенге;
- в Карагандинской области: ТОО «Агрофирма Курма» - с 32 до 30 тенге;
- в Туркестанской области: КХ «Яссы кус» - с 34 до 32 тенге;
- в Западно-Казахстанской области: ТОО «Агрофирма Акас» - с 36 до 34 тенге, ТОО «Уральская птицефабрика» - с 37 до 35 тенге;
- в Павлодарской области: ТОО «Шарбакты кус» и ТОО «ПК «Павлодар кус» - с 40 до 36 тенге;
- в Северо-Казахстанской области: ТОО «фирма Алекри» - с 37 до 30-33 тенге, ТОО «Якорская птицефабрика» и ТОО «Ikus» - с 37 до 32 тенге;
- в Алматинской области: ТОО «Казахстан кустары» - с 32,9 до 31 тенге, ТОО «Когер ЛТД» - с 37 до 32 тенге, ТОО «Алсад» - с 40 до 35 тенге.
Как изменились розничные цены
Розничные цены тем временем снижаются не столь заметно. Например, в городах Алматы и Шымкент, в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областях средние цены остались на прежнем уровне, так как во многих торговых сетях еще не проданы яйца, закупленные по старым ценам производителей.
А в столице, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях розничные цены на яйца снизились в среднем на 20%.
Где происходит превышение торговой надбавки
Согласно Закону о регулировании торговой деятельности, надбавка на социально-значимые товары не может превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.
Несмотря на это, некоторые магазины нарушают установленные нормы, и, например, в Нур-Султане "магазины у дома" в среднем добавляют к закупочной цене 25%. В ряде торговых сетей таких нарушений не было выявлено. Для примера приведем размеры торговых надбавок в некоторых крупных сетях города Алматы:
- A-STORE - 9,9%,
- Magnum» и ТОО «Алсад Казахстан» - 9,1%,
- SMALL - 8,3%.
Торговые надбавки при продаже куриных яиц в некоторых магазинах города Нур-Султан:
- Magnum - 8,2%
- КеңMart - 2,5%,
В начале года мы сообщали, что в результате ценового сговора среди производителей, влияния птичьего гриппа, удорожания кормов яйца подорожали в стране на 30%. В сентябре текущего года также наблюдалось их подорожание, причем в разных регионах оно происходило неравномерно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948827-tseny-na-yaytsa-snizilis-v-desyati-regionah-kazahstana/