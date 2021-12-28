Цены на яйца снизились в десяти регионах Казахстана

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С начала года яйца, входящие в список социально-значимых продуктов питания, почти беспрерывно дорожали в Казахстане. К концу декабря уходящего года цены производителей были снижены. Насколько это повлияло на розничную стоимость яиц, читайте в материале NUR.KZ

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в своем телеграмм-канале сообщило, что по состоянию на 27 декабря 2021 года цены производителей куриных яиц в стране снижены, и их средний показатель держится на уровне 30-32 тенге за штуку.

Насколько снизили цены производители в регионах

В регионах цены были снижены на следующих птицефабриках:

в Акмолинской области: ТОО «Аккол Кус» - с 39 до 33 тенге за штуку, ТОО «Казгер кус» - с 38 до 32 тенге , ПК «Ижевский» - с 36 до 30 тенге ;

ТОО «Аккол Кус» - за штуку, ТОО «Казгер кус» - , ПК «Ижевский» - ; в Карагандинской области: ТОО «Агрофирма Курма» - с 32 до 30 тенге ;

ТОО «Агрофирма Курма» - ; в Туркестанской области: КХ «Яссы кус» - с 34 до 32 тенге ;

КХ «Яссы кус» - ; в Западно-Казахстанской области : ТОО «Агрофирма Акас» - с 36 до 34 тенге , ТОО «Уральская птицефабрика» - с 37 до 35 тенге ;

: ТОО «Агрофирма Акас» - , ТОО «Уральская птицефабрика» - ; в Павлодарской области: ТОО «Шарбакты кус» и ТОО «ПК «Павлодар кус» - с 40 до 36 тенге ;

ТОО «Шарбакты кус» и ТОО «ПК «Павлодар кус» - ; в Северо-Казахстанской области : ТОО «фирма Алекри» - с 37 до 30-33 тенге , ТОО «Якорская птицефабрика» и ТОО «Ikus» - с 37 до 32 тенге ;

: ТОО «фирма Алекри» - , ТОО «Якорская птицефабрика» и ТОО «Ikus» - ; в Алматинской области: ТОО «Казахстан кустары» - с 32,9 до 31 тенге, ТОО «Когер ЛТД» - с 37 до 32 тенге, ТОО «Алсад» - с 40 до 35 тенге.

Как изменились розничные цены

Розничные цены тем временем снижаются не столь заметно. Например, в городах Алматы и Шымкент, в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областях средние цены остались на прежнем уровне, так как во многих торговых сетях еще не проданы яйца, закупленные по старым ценам производителей.

А в столице, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях розничные цены на яйца снизились в среднем на 20%.

Где происходит превышение торговой надбавки

Согласно Закону о регулировании торговой деятельности, надбавка на социально-значимые товары не может превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

Несмотря на это, некоторые магазины нарушают установленные нормы, и, например, в Нур-Султане "магазины у дома" в среднем добавляют к закупочной цене 25%. В ряде торговых сетей таких нарушений не было выявлено. Для примера приведем размеры торговых надбавок в некоторых крупных сетях города Алматы:

A-STORE - 9,9% ,

, Magnum» и ТОО «Алсад Казахстан» - 9,1%,

SMALL - 8,3%.

Торговые надбавки при продаже куриных яиц в некоторых магазинах города Нур-Султан:

Magnum - 8,2%

КеңMart - 2,5%,

В начале года мы сообщали, что в результате ценового сговора среди производителей, влияния птичьего гриппа, удорожания кормов яйца подорожали в стране на 30%. В сентябре текущего года также наблюдалось их подорожание, причем в разных регионах оно происходило неравномерно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948827-tseny-na-yaytsa-snizilis-v-desyati-regionah-kazahstana/