Как казахстанцы могут повлиять на стоимость жилья, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: Freepik

Цены на рынке жилья в Казахстане регулируются рыночными механизмами. То есть они зависят от уровня спроса и предложения. Соответственно, население может повлиять на этот механизм и снизить цены. Подробнее о том, как это можно сделать, читайте в материале Нурфин.

Цены на квадратные метры жилья в Казахстане существенно выросли за 2021 год.

Так, первичное жилье в новостройках в среднем по стране за последние 12 месяцев подорожало на 14,6%. А вторичное – на 23,4%.

В отдельных регионах цены могли вырасти в еще больших значениях.

О причинах этого роста и о том, как население само может повлиять на ситуацию с рынком жилья в Казахстане и заставить цены снизиться, рассказали аналитики телеграм-канала Risk Takers.

Ошибки Казахстана и других стран

Изъятие пенсионных накоплений – инициатива, которая была предпринята не только в Казахстане, но и в других странах мира. Так, подобные меры применили в Боливия, Чили, Перу и так далее.

Однако все эти страны, включая Казахстан, столкнулись с серьезными последствиями на локальных рынках жилья – цены на недвижимость выросли.

В результате отчественные программы по льготной ипотеке и другие виды помощи для населения оказались неэффективными, считают аналитики.

Чтобы наладить ситуацию, государство может внедрять новые льготные программы. Однако это может только ухудшить ситуацию и привести к дополнительному росту цен.

Все дело в рыночных механизмах – при существующем дефиците жилья спрос на квартиры и дома остается высоким, а новые денежные вливания только усилят его. Соответственно, строительные компании будут повышать цены, а вслед за ними – вторичный рынок.

Теперь, чтобы повлиять на условия рынка, население может применить некоторые меры.

Как казахстанцам добиться снижения цен

Согласно мнению аналитиков, казахстанцам следует отвлечься от темы покупки жилья, чтобы остановить процесс роста рыночного спроса.

То есть нужно перестать:

обращаться в строительные компании,

искать квартиры для покупки в интернете.

Отмечается, что это повлияет на строительные компании, которые на фоне снижения спроса будут предлагать различные скидочные акции и рассрочки.

Иллюстративное фото: Freepik

Все дело в том, что застройщики имеют свои фиксированные ежемесячные расходы. Они связаны с затратами на строительство новых объектов, запущенных после ажиотажного спроса.

То есть им нужны деньги, которые будут привлекаться за счет различных акций и снижения цен, если уменьшатся спрос и интерес у населения.

Подобная тенденция уже заметна на фоне сокращения объема сделок и часто возникающих рекламных акций от застройщиков, сообщают аналитики.

Также, учитывая сезонное снижение стоимости квадратных метров зимой, цены на жилье могут скорректироваться.

А вместе со снижением спроса цены могут вовсе начать снижаться. В итоге это может привести к "ярмарке распродаж" как среди строительных компаний, так и на вторичном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941443-kak-kazahstantsy-mogut-povliyat-na-stoimost-zhilya-rasskazali-analitiki/