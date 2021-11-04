Названы самые коррумпированные регионы Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Взятки, превышение полномочий и другие нарушения приводят к негативным последствиям как для всей государственной экономики, так и для жизни населения. О том, какие регионы в стране самые коррумпированные, читайте в материале Нурфин.

За три квартала 2021 года в Казахстане зарегистрировано 1,4 тыс. уголовных дел, связанных с коррупцией. Это на 33,3% ниже, чем было отмечено год назад.

Большая часть преступлений – правонарушения тяжкой степени. Их количество достигло 937 случаев, а особо тяжких – 33 единиц.

340 коррупционных правонарушений имеют среднюю степень тяжести, и 97 – небольшую степень. Об этом сообщает аналитический портал Finprom.kz.

Кто чаще попадался

Численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, снизилась на 7,2% за год и составила 739 человек.

Среди госслужащих чаще всего попадались сотрудники:

акиматов и их структурных подразделений – 130 человек по Казахстану и минус 24% в годовом выражении;

органов внутренних дел – 125 человек уличили в коррупции;

Министерства финансов – выявлено 33 правонарушителя.

Также среди преданных суду за коррупционные преступления оказались 4 судьи и 3 акима.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Лидеры по коррупции

В разрезе регионов Казахстана выявлено четыре лидера по зафиксированным коррупционным правонарушениям:

Нур-Султан – 140 случаев, при этом их число оказалось на 22,7% меньше, чем за три квартала 2020 года.

Алматы – снижение показателей на 19,2% и 135 случаев коррупции.

Туркестанская и Жамбылская области – по 107 случаев правонарушений, при этом в первом регионе их количество выросло на 5,9%, а во втором – снизилось на 23%.

Напомним, что ранее аналитики сообщали об отсутствии результатов от вложенных 80,8 млрд тенге в туризм Туркестанской области.

Статистика по видам правонарушений

Попытки дать взятку в январе-сентябре текущего года составили более трети от всех случаев коррупции. Это 488 зафиксированных факта, что на 2,4% ниже аналогичных показателей прошлого года.

Также наиболее "популярными" правонарушениями оказались:

получение взятки – 383 правонарушения, и минус 36,5% за год;

мошенничество – 142 случая, что на 56,8% меньше в годовом выражении;

присвоение или растрата вверенного чужого имущества – 141 преступление, и минус 51% за год;

злоупотребление должностными полномочиями – 120 случаев при снижении показателей на 28,6% за год.

Напомним, что лица, уличенные в коррупционных правонарушениях, не могут работать в госорганах и квазигосударственных организациях.

Также казахстанцы могут получить денежные вознаграждения за сообщения о коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940556-nazvany-samye-korrumpirovannye-regiony-kazahstana/