Стоимость арендного жилья выросла до рекордных значений в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рост стоимости арендного жилья в текущем году более чем в два раза превысил уровень инфляции, продемонстрировав рекордные за последние годы значения. Во сколько обходится аренда для жителей разных городов страны, узнали журналисты Нурфин.

Не имеющим своего жилья казахстанцам часто приходится его арендовать. При этом рост цен наблюдается как на продающуюся, так и на съемную жилую недвижимость.

В октябре текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья подскочила на рекордные 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает мониторинговое агентство EnergyProm.

Напомним, что годовая инфляция по итогам октября составила 8,9%. То есть рост стоимости съемного жилья более чем в два раза превысил ее уровень.

За последние 10 лет самое высокое, помимо текущего, подорожание в сегменте было зафиксировано в 2013 году – на 15,9%. В 2020 году рост цен составил 9,8%.

В разрезе регионов больше всего арендное жилье подорожало в Западно-Казахстанской области – на 37,4% за год. Большое подорожание также наблюдается в Алматы и Шымкенте – на 35% и 33,8%, соответственно.

Меньше всего стоимость съемного жилья выросла в Алматинской области – на 4,2% за год. Среди регионов с наименьшим подорожанием также можно отметить Северо-Казахстанскую и Костанайскую области – 8,2% и 8,9%, соответственно.

Инфографика: EnergyProm

Отметим, что за последний год стоимость съемного жилья росла непрерывно из месяца в месяц. В октябре по сравнению с сентябрем она выросла на 1,1%, а самый высокий месячный рост наблюдался в августе перед началом учебного года – на 4,2%.

Самое маленькое подорожание было зафиксировано в ноябре прошлого года – всего на 0,3%, а уменьшения цен за последний год не наблюдалось.

Инфографика: EnergyProm

Стоимость арендного жилья в среднем по стране в сентябре текущего года составила 1 877 тенге за квадратный метр.

Дороже всего оно ожидаемо обходится жителям мегаполисов. В Нур-Султане средняя стоимость арендного жилья составляет 3 443 тенге, а в Алматы - 3 062 тенге за квадратный метр.

Выше средних по стране цены также наблюдаются в Актау - 2 359 тенге, Туркестане - 2 307 тенге, Атырау - 2 171 тенге, Шымкенте - 2 100 тенге и Караганде - 1 980 тенге.

Дешевле всего арендовать жилье можно в Таразе - за 1 370 тенге, Кызылорде - 1 398 тенге и Семее - 1 452 тенге за квадратный метр по данным на сентябрь.

Инфографика: EnergyProm

Также напомним, что в некоторых случаях, в том числе в период резкого увеличения цен, приобретение жилой недвижимости в ипотеку может быть более выгодным, чем ее аренда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940740-stoimost-arendnogo-zhilya-vyrosla-do-rekordnyh-znacheniy-v-kazahstane/