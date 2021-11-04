Инфляция перестала расти впервые за 6 месяцев в Казахстане

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Рост цен на товары и услуги в 2021 году значительно ускорился. Однако в последние месяцы темпы годовой инфляции начали снижаться. Подробнее читайте в материале Нурфин.

По итогам октября 2021 года годовая инфляция составила 8,9%, согласно данным Бюро национальной статистики.

То есть ее уровень не изменился после достижения этой же отметки в сентябре текущего года.

Как сообщает телеграм-канал Tengenomika, в инфляционных процессах Казахстана стали наблюдаться пока что небольшие, но позитивные тренды.

Они могут отражать начало положительного влияния действий Нацбанка по повышению базовой ставки и антиинфляционных мер правительства.

Одной из главных причин остановки роста инфляции аналитики называют замедление темпов подорожания продовольственных товаров.

Рост цен на товары замедляется

По итогам октября 2021 года рост цен на продовольственные товары замедлился впервые с мая.

Так, снизился уровень подорожания следующих продуктов:

подсолнечное масло – годовой рост снизился с 67% до 56%,

сахар – замедление темпов подорожания с 33% до 26%,

яйца – темпы также снизились с 16% до 13%,

табачные изделия – с 16% до 14%.

То есть на деле цены не снизились, и даже их рост не прекратился. Однако снизились темпы этого роста, что также должно положительно отразиться на потребителях.

Однако по другим составляющим инфляции темпы подорожания продолжили расти.

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Непродовольственные товары быстро дорожают

В октябре непродовольственная и сервисная инфляции продолжили ускорение: показатели выросли с 7,5% до 7,8% и с 6,8% до 6,9% соответственно.

Факторами роста стало подорожание:

дизельного топлива – годовой рост цен ускорился с 6,6% до 24,4%

бензина – годовая бензиновая инфляция выросла с 14,5% до 15,6%,

сжиженного газа в баллонах – с 10,7% до 17,7%,

твердого топлива – с 4,9% до 5,9%.

А инфляция платных услуг отражает очередное ускорение темпов роста тарифов на электроэнергию с 8,3% до 8,6%.

По другим ключевым видам непродовольственных товаров и сервиса отмечается некоторое замедление.

Например, больше всего замедлился рост цен на вывоз мусора (с 14,9% до 7,6%) и холодную воду (с 4,7% до 2,2%).

Однако аналитики отмечают, что цены на непродовольственные товары и платные услуги все еще сохраняются на высоких значениях.

А более активному замедлению процесса подорожания препятствует сильный внутренний спрос и дорогой импорт ввиду сбоев поставок по всему миру.

В свою очередь, внутренний спрос увеличился на фоне роста реальных доходов населения и фискальных стимулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940337-inflyatsiya-perestala-rasti-vpervye-za-6-mesyatsev-v-kazahstane/