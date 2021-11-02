Сахар резко подорожал в Казахстане

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Рост цен на различные продукты питания затрагивает различные товары. В октябре очередное подорожание коснулось сахара, несмотря на двукратное увеличение производства. Подробнее читайте в материале Нурфин.

За 3 квартала 2021 года отечественные производители сахара выпустили 195,5 тыс. тонн данного продукта.

Это в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В то же время предыдущие 5 лет производство только сокращалось. А в 2020 году падение выпуска сахара достигало 41%.

Однако, несмотря на более чем двукратное увеличение показателей, цены на сахар подскочили на треть. Об этом сообщает аналитический портал Energyprom.kz.

Цены на сахар в регионах

По итогам сентября 2021 года один килограмм сахара в среднем отпускался по 284 тенге в магазинах и рынках Казахстана.

Самый дорогой сахар оказался в

Нур-Султане – 320 тенге за килограмм,

за килограмм, Атырау – 315 тенге за килограмм,

за килограмм, Павлодаре – 301 тенге за килограмм.

Стоимость сахара в разрезе регионов Казахстана. Источник: EnergyProm

Наиболее доступные цены были зафиксированы в Таразе – в среднем по 245 тенге за килограмм сахара.

Наибольший скачок цен затронул жителей Шымкента. Здесь стоимость сахара увеличилась на 53,3% за год.

Также больше расходов на данный продукт стали нести жители двух областей:

Туркестанской – на 45,1% больше денег тратится, чем в октябре 2020 года,

Западно-Казахстанской – рост на 44,9%.

Меньше всего рост цен затронул Алматы: стоимость продукта в среднем увеличилась на 17,3% за год.

Статистика импорта и производства сахара. Источник: EnergyProm

Причины роста цен

Подорожание сахара на фоне более чем двукратного роста производства объясняется несколькими факторами.

Так, внутренний спрос был покрыт на 43,4%, в сравнении с 15,4% в 2020 году.

Однако отмечается сохранение большой доли импорта в Казахстане – 56,6% в 2021 году. Хотя за последние 12 месяцев этот показатель снизился на 42,6%.

Также снизилась реализация сахара на внутреннем рынке: на 11% за год и до 307,9 тыс. тонн.

Напомним, что ранее повышенной экспорт также стал причиной подорожания картофеля и моркови в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940040-sahar-rezko-podorozhal-v-kazahstane/