Правда ли, что специальный счет защищает деньги в Казахстане

Специальный счет защищен от взысканий. Но касается это только средств, которые поступают в виде пособий, компенсаций при ЧС, алиментов и соцвыплат. Подробнее о спецсчетах читайте в материале NUR.KZ.

Специальный счет в Казахстане защищен от арестов и принудительного взыскания средств. Обычные же банковские счета такой защиты не имеют.

Как объясняет медиа-портал FinGramota, на спецсчета поступают только следующие виды денежных переводов:

пособия;

социальные выплаты;

алименты;

компенсации пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;

некоторые другие целевые выплаты.

Заработная плата, пенсия и стипендия не относятся к защищенным выплатам. Поэтому открыть специальный счет, чтобы получать на него зарплату, не выйдет. Также нельзя будет его пополнять самостоятельно.

Впрочем, даже без этой защиты по закону у казахстанцев не имеют права снимать последние деньги. На счете должна оставаться сумма, которая равна двукратному прожиточному минимуму, то есть 92 456 тенге в 2025 году.

Как открыть специальный счет

Спецсчет – единственный способ защитить пособия и выплаты от списаний за долги. Поэтому нужно ответственно подходить к его открытию. Сама процедура довольно проста.

Чтобы открыть специальный счет, достаточно предъявить удостоверение личности и подать заявление в банк или отделение "Казпочты". Процедура занимает несколько минут и не требует оплаты – ни за открытие, ни за обслуживание.

Важно: наличие налоговой задолженности или просроченного кредита не является основанием для отказа в открытии такого счета. То есть банк не имеет права отказать клиенту по этим причинам.

Тем не менее перед оформлением "неприкосновенного" счета следует внимательно ознакомиться с условиями договора. Если какие-либо пункты вызывают сомнения или непонимание, лучше попросить разъяснения, а не подписывать непонятный документ.

Если же со спецсчета по какой-то причине все-таки были списаны деньги, то в такой ситуации следует:

обратиться в банк с требованием разъяснить причину списания;

подготовить документы, подтверждающие статус специального счета и назначение поступивших средств;

направить жалобу в адрес организации, осуществившей взыскание;

если проблема не решена – подать обращение в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка или исковое заявление в суд.

Таким образом, можно сделать вывод, что специальный счет в Казахстане действительно защищает пособия, алименты, компенсации при ЧС и другие целевые поступления. Эти деньги нельзя списывать за долги или арестовывать.

Между тем напомним, что ранее налоговые органы получили возможность проверять банковские счета некоторых казахстанцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.