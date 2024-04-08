Можно ли пополнять неприкосновенный спецсчет в казахстанском банке

Спецсчет, в отличии от обычного, защищен от арестов и принудительного взыскания средств. Но у него есть и недостаток – спецсчет нельзя самостоятельно пополнить. Подробнее о нем читайте на NUR.KZ.

Каждый казахстанец волен выбирать, услугами каких банков ему пользоваться и где открывать карточку. Однако независимо от выбора везде будет один и тот же недостаток – банковский счет за определенные нарушения могут заблокировать, а деньги арестовать.

Такой проблемы не существует для специальных счетов, которые открываются для получения пособий и соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Спецсчет защищен законом, что делает его неприкосновенным. Это значит, что если даже суд примет решение о принудительном взыскании средств за долги, такой счет останется нетронутым и деньги не арестуют.

Однако у него есть и недостатки. Как рассказывает медиа-портал FinGramota, пополнять самостоятельно такие неприкосновенные счета нельзя.

На них могут поступить только социальные выплаты от государства, пособия, алименты на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, выплаты жилищных строительных сбережений граждан, образовательные накопительные вклады.

При этом банками осуществляется контроль за поступлением денег на такие счета по соответствующему коду назначения платежа и отправителю денег.

Впрочем, это никак не ограничивает казахстанцев в использовании денег со специального счета. Их можно перевести на любую карту, отложить на депозит или снять в любом банкомате.