Начислять алименты будут по-новому в Казахстане
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Конституционный суд Казахстана после обращения от казахстанца инициировал поправки в законодательство о начислении алиментов, передает "31 канал".
Как сообщает телеканал, суд усмотрел противоречия в нормах законодательства о снижении алиментов. Теперь суды обязаны учитывать ухудшение материального положения плательщика.
Так, отмечается, что раньше суды ссылались на нормативное постановление, запрещающее снижение выплат. Но Кодекс о браке и семье допускает такую возможность.
В результате Верховный суд исключил спорный пункт из постановления, а правительству было рекомендовано усовершенствовать механизм взыскания алиментов.
"Нормативное постановление указывало, что снижение материального и семейного положения должника не может являться безусловным основанием для снижения размера алиментов, в то время как Кодекс о браке (супружестве) и семье устанавливал достаточно четко, что именно снижение материального положения является основанием для снижения размера алиментов", - пояснил заместитель заведующего отделом аналитики и конституционного производства аппарата КС РК Амир Умаров.
Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Добавим, в апреле мы рассказывали про жителя Костанайской области, который исправно платил алименты, но сломал позвоночник и оказался без денег.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264136-nachislyat-alimenty-budut-po-novomu-v-kazahstane/
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