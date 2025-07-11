Начислять алименты будут по-новому в Казахстане

Конституционный суд Казахстана после обращения от казахстанца инициировал поправки в законодательство о начислении алиментов, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, суд усмотрел противоречия в нормах законодательства о снижении алиментов. Теперь суды обязаны учитывать ухудшение материального положения плательщика.

Так, отмечается, что раньше суды ссылались на нормативное постановление, запрещающее снижение выплат. Но Кодекс о браке и семье допускает такую возможность.

В результате Верховный суд исключил спорный пункт из постановления, а правительству было рекомендовано усовершенствовать механизм взыскания алиментов.

"Нормативное постановление указывало, что снижение материального и семейного положения должника не может являться безусловным основанием для снижения размера алиментов, в то время как Кодекс о браке (супружестве) и семье устанавливал достаточно четко, что именно снижение материального положения является основанием для снижения размера алиментов", - пояснил заместитель заведующего отделом аналитики и конституционного производства аппарата КС РК Амир Умаров.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Добавим, в апреле мы рассказывали про жителя Костанайской области, который исправно платил алименты, но сломал позвоночник и оказался без денег.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.