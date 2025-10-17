jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Когда увеличивают пособие на рождение ребенка в Казахстане

      Опубликовано:

      Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      За рождение первых 3 детей в Казахстане в 2025 году платят по 149 416 тенге, а за 4 ребенка выплата увеличивается в полтора раза – до 247 716 тенге. Подробнее о мерах поддержки читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане существует государственное пособие на рождение ребенка. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала 2025 года его получили 257,5 тыс. казахстанок на сумму 46,5 млрд тенге. Непосредственно в сентябре – 26,7 тыс. на сумму 4,8 млрд тенге.

      Какой размер у пособия на рождение ребенка

      Пособие на рождение ребенка "привязано" к месячному расчетному показателю (МРП), а значит, оно ежегодно растет вместе с ним. Примечательно, что размер единовременного пособия также зависит от того, какой по счету ребенок:

      • за первых трех платят по 38 МРП – 149 416 тенге;
      • за четвертого и последующих – по 63 МРП, или 247 716 тенге.
      Таким образом, пособие на рождение ребенка вырастает более чем в полтора раза, когда у женщины рождается четвертый ребенок. За всех последующих государство также будет платить по "повышенной ставке".

      Какая еще поддержка положена казахстанцам с детьми

      Помимо пособия на рождение, неработающим казахстанкам государство платит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его размер также зависит от того, какой по счету ребенок:

      • первый – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;
      • второй – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;
      • третий – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;
      • четвертый и последующие – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

      С начала года пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в среднем получили 124,4 тыс. человек на сумму 32,7 млрд тенге, а непосредственно в сентябре – 125,8 тыс. на сумму 3,7 млрд тенге.

      Соцвыплаты работающим гражданам

      Помимо пособия на рождение, работающие казахстанки имеют право еще на две соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

      Во-первых, вместо пособия по уходу за ребенком до полутора лет, они получают соцвыплату, размер которой не фиксирован, а зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года.

      С начала года соцвыплату получили 89,4 тыс. человек на сумму 324,1 млрд тенге, а только в сентябре – 19 тыс. человек на сумму 34,8 млрд тенге. Средний размер выплаты составил 87 035 тенге.

      Во-вторых, работающим казахстанкам также положены декретные – соцвыплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами. Она выплачивается единовременно, а ее размер зависит от среднемесячного официального дохода за последние 12 месяцев.

      За 9 месяцев 2025 года декретную выплату получили 161,4 тыс. казахстанок на общую сумму 227,9 млрд тенге, а непосредственно в сентябре – 16,7 тыс. на сумму 17,2 млрд тенге. Ее средний размер составил 1 478 563 тенге.

      При этом отметим, что именно с этой выплатой связаны недавние скандалы в Казахстане. Дело в том, что у нее не было максимального размера, и некоторые недобросовестные казахстанки, пользуясь лазейками в законе, незаконно увеличивали итоговые суммы.

      Именно поэтому в правительстве было решено ввести максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам. Теперь он равен 7 минимальным зарплатам независимо от количества работодателей.

