Возможность проверять банковские счета некоторых казахстанцев получили налоговики

С 15 сентября вступила в силу норма, обязывающая банки передавать органам государственных доходов некоторые данные о банковских счетах казахстанцев. Подробности об этом читайте на NUR.KZ.

Недавно стало известно о том, что органы госдоходов в Казахстане смогут проверять деньги на банковских счетах казахстанцев. С 15 сентября данная норма вступила в силу.

Согласно пунктам 13-1 и 13-2 статьи 24 Налогового кодекса РК, теперь банки обязаны по запросу налогового органа раскрывать сведения о счетах физических лиц, которые должны подавать декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и о доходах и имуществе (форма 270.00).

Что именно могут запросить налоговики:

наличие счетов и их номера;

остатки на счетах;

движение денег на банковских счетах – если гражданин в течение года приобрел имущество дороже 20 000 МРП (78,64 млн тенге в 2025 году).

При этом у банков будет всего 10 календарных дней после запроса на то, чтобы предоставить необходимые данные. Таким образом, налоговые органы получают прямой инструмент для проверки достоверности поданных деклараций и крупных покупок казахстанцев.

Напомним, также 15 сентября в Казахстане завершился прием деклараций. В прошлом году те граждане, которые пренебрегли своими обязательствами, столкнулись с арестом счетов.

Также стало известно, что налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей.

А недавно мы сообщали, что некоторым казахстанским студентам придется не только сдать декларацию, но и уплатить налог со стипендии.

