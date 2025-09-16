Возможность проверять банковские счета некоторых казахстанцев получили налоговики
Опубликовано:
С 15 сентября вступила в силу норма, обязывающая банки передавать органам государственных доходов некоторые данные о банковских счетах казахстанцев. Подробности об этом читайте на NUR.KZ.
Недавно стало известно о том, что органы госдоходов в Казахстане смогут проверять деньги на банковских счетах казахстанцев. С 15 сентября данная норма вступила в силу.
Согласно пунктам 13-1 и 13-2 статьи 24 Налогового кодекса РК, теперь банки обязаны по запросу налогового органа раскрывать сведения о счетах физических лиц, которые должны подавать декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и о доходах и имуществе (форма 270.00).
Что именно могут запросить налоговики:
- наличие счетов и их номера;
- остатки на счетах;
- движение денег на банковских счетах – если гражданин в течение года приобрел имущество дороже 20 000 МРП (78,64 млн тенге в 2025 году).
При этом у банков будет всего 10 календарных дней после запроса на то, чтобы предоставить необходимые данные. Таким образом, налоговые органы получают прямой инструмент для проверки достоверности поданных деклараций и крупных покупок казахстанцев.
Напомним, также 15 сентября в Казахстане завершился прием деклараций. В прошлом году те граждане, которые пренебрегли своими обязательствами, столкнулись с арестом счетов.
Также стало известно, что налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей.
А недавно мы сообщали, что некоторым казахстанским студентам придется не только сдать декларацию, но и уплатить налог со стипендии.
