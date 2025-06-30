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    Финансы

      Можно ли отказаться от уже выданного кредита в Казахстане

      Опубликовано:

      Отказ взять деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

      Бывает так, что к моменту получения кредита казахстанец перестает в нем нуждаться. В этом случае можно отказаться от займа и не платить банку. О том, как это сделать, читайте в материале NUR.KZ.

      Для тех, кто умеет грамотно планировать собственный бюджет, кредит является мощным финансовым инструментом, который позволяет совершать крупные покупки и сделки, не тратя значительные средства в один момент, а растягивая платеж на время.

      Однако иногда случается так, что человек решил взять кредит, уже получил одобрение и деньги от банка, но в итоге понял, что пока ему не нужна эта сумма в долг: изменились планы, стабилизировалась ситуация или просто появились сомнения в целесообразности оформления займа.

      Можно ли отказаться от одобренного кредита

      В таких случаях, как рассказали в Home Credit Bank, многие люди воспринимают одобрение как обязательство – мол, раз уже одобрили, то выбора "не брать" просто нет. Однако это не так.

      "Одобрение – это согласие банка предоставить деньги. До тех пор, пока не подписан кредитный договор, никаких юридических обязательств нет. Банк фиксирует вашу заявку в системе, но если клиент не приходит подписывать договор, она автоматически закрывается спустя короткое время", – объясняют эксперты банка.

      Другими словами, даже после одобрения клиент может отказаться от займа и, что важно – никаких санкций не получит: не будет ни штрафов, ни неустоек. Отказ от кредита не повлияет на репутацию и кредитную историю заемщика.

      Для того, чтобы отказаться от одобренного кредита нужно:

      • позвонить в банк, написать в онлайн-чат в мобильном приложении или лично прийти в отделение;
      • сообщить об отказе от кредита;
      • убедиться, что заявка на заем закрыта и не числится активной;
      • проверить кредитную историю – не появилась ли запись о займе.

      Можно ли отказаться от выданного кредита

      Иногда понимание, что кредит не был нужен, приходит уже после получения заемных средств. Именно при возникновении такого конфликта законом Казахстана предусматривается "период охлаждения" – 14 дней на то, чтобы отказаться от кредита без серьезных последствий.

      Для этого нужно:

      • обратиться в банк с заявлением о расторжении договора;
      • вернуть всю сумму кредита, если она уже была зачислена;
      • заплатить проценты за то время, пока использовались деньги;
      • возместить расходы, если они были (например, комиссия или страховка, которую нельзя отменить);
      • взять справку из банка, что кредит полностью закрыт и долгов нет.
      При этом банки в течение первых шести месяцев или года могут взимать неустойки и другие виды санкций за досрочное погашение кредитов, выданных на срок до года или более года соответственно. Но в первые 14 дней это правило не действует.

      К слову, напомним, что от штрафов за досрочное погашение кредитов в Казахстане планируют вообще отказаться.

      Таким образом, казахстанцам не стоит бояться отказываться от кредитов, если у них изменились планы. Лучше все взвесить заранее, чем потом бороться с лишней нагрузкой.

      К тому же, как отмечают эксперты, некоторые банки приветствуют своевременное уведомление об отказе от одобренного кредита, поскольку это позволяет им освободить лимиты и быстрее перераспределить ресурсы. А вот досрочное погашение займов они зачастую "не любят".

      Также мы рассказывали о том, стоит ли казахстанцам закрывать кредиты досрочно.

      А ранее эксперты назвали причины, по которым казахстанцам могут отказать в выдаче кредита.

      Недавно аналитики также поделились статистикой кредитования. О том, на какие цели чаще всего казахстанцы берут займы, можно прочитать в нашем материале.

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