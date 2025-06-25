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    Финансы

      Как проверить свою кредитную историю казахстанцам

      Опубликовано:

      Заполнение данных банковской карты
      Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com / rawpixel.com

      Кредитная история – официальный документ, ошибки в котором могут привести к проблемам. Казахстанцам стоит регулярно ее проверять, и сделать это можно в режиме онлайн. Подробности читайте на NUR.KZ.

      У каждого казахстанца, кто хоть раз брал заем, есть кредитная история. Это официальный документ, в котором хранится информация о всех займах, которые человек когда-либо брал, а также о том, возвращал ли он их своевременно и не допускал ли просрочек.

      В связи с этим казахстанцам следует держать свою кредитную историю на контроле. Как напомнили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, каждый гражданин имеет право бесплатно получить свой персональный кредитный отчет один раз в год. Повторно запрашивать можно, но только платно.

      Получить персональный кредитный отчет можно разными способами:

      • через сайт или приложение Первого кредитного бюро;
      • через портал "Электронного правительства";
      • через Государственное кредитное бюро;
      • в отделениях "Казпочты", в Центре обслуживания населения или в офисе Первого кредитного бюро.

      Если окажется, что в отчете есть недостоверные данные, например запись о просрочке по уже погашенному займу или полностью выплаченному кредиту, то сразу же нужно обратиться в банк или в микрофинансовую организацию (МФО), где он был оформлен – они должны исправить ошибку.

      Оспорить недостоверную информацию можно бесплатно через сервис "Оспаривание информации в кредитной истории", который доступен на сайте "Электронного правительства", в приложении eGov Mobile, на медиа-портале FinGramota и на официальном сайте Первого кредитного бюро.

      Перед заявлением нужно получить актуальный кредитный отчет, а также указать свой ИИН, номер телефона и приложить документы, доказывающие наличие ошибки.

      Это важно, нельзя оставлять ошибки в кредитной истории. Дело в том, что по ней банки и МФО оценивают платежеспособность заемщика и на ее основе принимают решение – выдать кредит или нет. Чем лучше кредитная история, тем выше шанс получить заем на выгодных условиях. Если есть ошибки, банк может просто отказать в выдаче займа, будь то ипотека или просто покупка смартфона.

      Также казахстанцы могут подключить услугу "Контроль кредитной истории", которая позволит получать уведомления при появлении новых займов, просрочек, изменений задолженности и других событиях.

      Кроме того, граждане могут заранее защититься от появления любых займов с помощью добровольного отказа от кредитов. О том, зачем нужен такой сервис и как им воспользоваться, мы подробно рассказывали здесь.

      Также казахстанцы могут узнать свой личный персональный кредитный рейтинг. Он показывает "портрет" заемщика, то есть то, как оценивают его банки. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем материале.

      Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане появился сервис, который хранит все данные по кредитам и страховым полисам граждан. Подробнее читайте здесь.

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