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    Финансы

      Какие кредиты чаще берут казахстанцы

      Опубликовано:

      Банковские карты и монеты тенге лежат на столе
      Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В мае банки выдали жителям Казахстана кредитов почти на 1,6 трлн тенге. Граждане стали брать займы реже, но на более внушительные суммы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В апреле аналитики зафиксировали заметный рост спроса на ипотечные займы – за один месяц граждане оформили жилищных кредитов на 247 млрд тенге. Для понимания, в январе-марте сумма составляла 390 млрд тенге.

      Связано это было с отложенным спросом – казахстанцы ждали выплат государственной премии на свои жилищные вклады, а также позже, чем обычно, подали заявки на участие в льготных ипотеках.

      Тем не менее в мае ситуация почти не изменилась. Как отмечает Data Hub, за месяц ипотеку оформили 12,8 тыс. человек – это лишь на 2,1% меньше, чем было в апреле, однако средняя сумма займа выросла с 19 млн до 19,7 млн тенге, а общий объем выдач увеличился на 1,9%, до 252 млрд тенге.

      Другими словами, казахстанцы стали чуть реже брать ипотеку, но зато оформляют более внушительные суммы, чем прежде.

      Похожая картина наблюдается и в сфере потребительского кредитования. Число заемщиков за месяц уменьшилось на 0,8%, до 2,3 млн человек, зато выросла общая сумма займов – на 0,02%, до 890 млрд тенге.

      Исключением стали только автокредиты – здесь число заемщиков снизилось на 4,8% к апрелю, до 23,6 тыс. человек, а общая сумма кредитов уменьшилась на 1,9% – до 234 млрд тенге.

      Впрочем, важно отметить, что данное снижение не показательно. Каждая вторая машина на казахстанском авторынке приобретается в кредит. Причем граждане активно приобретают не только подержанные машины, но и активно покупают новые в салонах.

      Выдачи кредитов в мае
      Выдачи кредитов в мае. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

      В целом же можно отметить, что апрель и май показывают похожую динамику. Объем выдач в мае составил 1,6 трлн тенге – это лишь на 0,7% меньше, чем было месяцем ранее. Общий кредитный портфель физических лиц на 1 июня составил 25 трлн тенге.

      Кредиты – мощный финансовый инструмент, который позволяет казахстанцам эффективно управлять своими финансами и совершать дорогие покупки, не тратя всю сумму разом. Однако к займам следует подходить осознанно и избегать необдуманных покупок.

      Также ранее мы рассказывали о ситуациях, в которых не стоит брать большие кредиты, например, ипотеку. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

      А недавно стало известно, что с 1 ноября в Казахстане снизят предельную ставку по ипотекам. О том, какой она станет, узнайте в нашем материале.

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