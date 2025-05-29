Отсрочки по кредитам при ЧС могут стать обязательными в Казахстане

Сенат Казахстана на пороге принятия законопроекта, который изменит некоторые вопросы оплаты займов в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС). Однако затронут эти нормы не всех граждан, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Сенат Казахстана рассматривает законопроект об обязательных отсрочках по кредитам при чрезвычайных ситуациях для пострадавших и социально уязвимых слоев населения.

Законопроект предусматривает отмену неустойки за досрочное погашение кредитов, запрет на получение займов военнослужащими срочной службы и усиление контроля над крупными беззалоговыми кредитами.

Новые меры направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение безопасности финансовых операций, но законопроект пока не принят официально.

В сенате обсудили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".

Среди изменений в данный закон отмечаются вопросы оплаты кредитов и микрозаймов при наступлении ЧС – будет введена обязательная отсрочка в подобных ситуациях.

Кого затронут новые меры

Согласно предлагаемым изменениям, банки и микрофинансовые организации будут обязаны предоставлять отсрочки по займам тем, кто пострадал от чрезвычайных ситуаций, а также социально уязвимым слоям населения (СУСН).

Это связано с тем, что при ЧС финансовое положение граждан ухудшается, особенно у лиц категории СУСН. Поэтому пострадавшим заемщикам будут предоставлять отсрочки.

Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

Что еще изменится для заемщиков

Также в тексте законопроекта предусматривает ряд других изменений, среди которых:

отмена неустойки за досрочное погашение – при досрочной оплате кредита больше не будет штрафов и дополнительных платежей. Это даст заемщикам больше свободы и позволит сэкономить деньги при возможности быстрее рассчитаться с долгами;

займы военнослужащих – солдатам срочной службы запретят получать кредиты, чтобы защитить молодых людей от долговой нагрузки во время несения службы;

контроль над крупными кредитами – для получения больших беззалоговых займов потребуется личное присутствие в отделении банка. В некоторых случаях будет необходимо подтверждение через портал eGov. Это усложнит жизнь мошенникам и повысит безопасность финансовых операций.

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты и пока что не был официально принят.

Напомним, что среди других обсуждений сената выделяется закон по вопросам оптимизации УК, УПК и УИК – он вносит уголовное наказание для дропперов.

Также ранее мы рассказывали, что и рядовым казахстанцам-заемщикам доступна возможность отсрочки займов или даже списания части долга.

Однако в некоторых случаях даже банковский омбудсман может не помочь должникам с их проблемными займами. Поэтому при образовании просрочки (или если она предвидится заранее) следует обратиться к кредитору для поиска нужного решения, а не избегать диалога.