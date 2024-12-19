Как закрывать кредиты досрочно, если их сразу несколько в Казахстане

Погашая кредит досрочно, можно неплохо сэкономить. Если займов несколько, стоит закрыть сначала самый "дорогой" или же погасить все разом при рефинансировании. О разных стратегиях читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ При наличии нескольких кредитов эксперты рекомендуют стратегию "снежной лавины" - погашение самого "дорогого" кредита с высокой процентной ставкой, сокращая срок кредитования, а не сумму платежа.

Альтернативная стратегия "снежный ком" предполагает погашение самых небольших займов, независимо от их процентной ставки.

Рефинансирование позволяет закрыть все кредиты сразу, заменив их одним займом с более выгодными условиями, но требует тщательного изучения и сравнения вариантов.

Оформляя кредит, заемщик обычно погашает его равными платежами по расписанию. Однако, если позволяют финансы, закрыть долг можно досрочно, что позволит быстрее избавиться от займа и сэкономить на переплате.

Но когда у заемщика "висит" сразу несколько кредитов и стоит выбор, какой из них досрочно погасить, важно сделать его правильно. Для этого, как объясняют эксперты медиа-портала FinGramota, можно использовать разные стратегии.

Как досрочно погасить кредиты правильно

Решив досрочно погасить часть займов, можно подойти к этому вопросу с точки зрения математики и выбрать стратегию, которая называется "снежная лавина".

Ее суть заключается в том, что заемщик закрывает не сумму как таковую, а проценты по кредиту. Поэтому нужно выбрать для досрочного погашения самый "дорогой" кредит, то есть тот, по которому самая большая процентная ставка. А если у всех займов она одинаковая, то нужно выбрать тот, что с самым длинным сроком.

При частично досрочном погашении, когда погашается не вся сумма основного долга, стоит выбирать сокращение срока кредитования, а не сумму ежемесячного платежа, так будет выгоднее.

Чтобы без проблем погасить кредиты, нужно:

составить список всех займов и упорядочить их от "большего к меньшему": на первом месте должны быть кредиты с самой высокой процентной ставкой;

сфокусироваться на основном долге: следует направить максимальную сумму на погашение задолженности с самой высокой ставкой, оплачивая при этом минимальные платежи по остальным;

когда самый дорогой кредит будет погашен, нужно перейти к следующему на этой "иерархической лестнице".

"Представим на примере: у вас есть два действующих кредита. Один из них с самой высокой процентной ставкой и переплатой – это микрокредит (остаток 200 000 тенге) на 6 месяцев. Ваша задача – закрыть его, поэтому на него направляете дополнительные деньги к ежемесячному платежу.

Допустим, вместо 30 тыс. планового платежа – 60 тыс. или больше, по возможности. Здесь важно делать это ежемесячно. Благодаря этому вы закроете долг по микрокредиту меньше чем за полгода, и у вас "освободится" определенная сумма, которую можно направить на оплату другого кредита", – объясняют схему эксперты.

Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Альтернативный способ погашения

В некоторых случаях нет возможности погашать досрочно самый "дорогой" кредит. Тогда можно воспользоваться стратегией "снежный ком", которая подразумевает погашение сначала самых небольших займов, невзирая на их процентную ставку.

Действовать нужно так:

составить список всех кредитов и распределить их по суммам долга от меньшего к большему;

оплачивать все кредиты, как и раньше, но на самый небольшой направить дополнительные средства;

погасив досрочно один заем с самой низкой задолженностью, нужно перенаправить освободившиеся средства на следующий кредит в списке, сохраняя минимальные платежи по остальным.

Как закрыть все кредиты разом

А вместо того, чтобы погашать займы по очереди, можно взять кредит с более выгодными условиями и погасить все долги разом посредством рефинансирования.

Такой способ крайне удобен, ведь вместо множества разных платежей придется оплачивать лишь один кредит. Кроме того, скорее всего, удастся выбрать вариант с наименьшей процентной ставкой, что уменьшит сумму переплаты.

"Представим, что у вас три кредита с общим долгом 1 900 000 тенге и разными процентными ставками. Общий ежемесячный платеж составляет 150 000 тенге. Переплата составляет около 570 000 тенге.

При рефинансировании ежемесячный платеж составит 68 400 тенге, за год – 820 800 тенге, переплата по процентам за год – примерно 340 000 тенге. Выгода состоит в том, что при рефинансировании у вас снизится ежемесячный платеж, а также за год вы экономите на процентах определенную сумму", – объясняют эксперты медиа-портала.

Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако перед тем как решиться на такой шаг, нужно внимательно изучить вопрос, иначе рефинансирование может загнать заемщика в долговую яму. Лучший вариант: сравнить несколько вариантов или обратиться к финансовому консультанту.

Главное, не стоит путать рефинансирование с реструктуризацией, при которой просто меняются условия старого кредита, когда заемщику становится трудно исполнять свои обязательства.

В целом же важно всегда планировать бюджет и трезво оценивать свои силы. А вот без веской причины отказываться от кредитов не стоит – это мощный финансовый инструмент, который в умелых руках позволяет достигать целей в кратчайшие сроки. Главное, грамотно им пользоваться и не делать импульсивные покупки.