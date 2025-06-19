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    Финансы

      На какие деньги покупают автомобили казахстанцы

      Опубликовано:

      Стопки монет стоят на фоне автомобиля
      Автомобиль и деньги. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

      Авторынок в стране показывает рост, однако каждая вторая машина покупается казахстанцами в кредит. За январь-март в стране выдали 213 тыс. автокредитов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      Авторынок Казахстана показывает активный рост. Так, например, ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в стране за первые пять месяцев 2025 года выросли сразу на 28,7%.

      При этом, как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана, каждый второй автомобиль граждане покупают не за полный расчет, а в кредит. Доля кредитных сделок от объема всех регистраций авто в первом квартале достигла 52,7% против 42,6% ранее.

      Спрос на автокредиты растет в Казахстане. Каждый второй автомобиль покупается в кредит
      Автокредитование в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

      Всего за первый квартал 2025 года было выдано 213 тыс. автокредитов на сумму 483 млрд тенге. Это на 36% больше прошлогоднего показателя – в количестве и на 22% по объему.

      Как считают аналитики, рост автокредитования наблюдается на фоне маркетинговых мероприятий автосалонов, предложения ряда акционных продуктов, цифровизации процедур получения займа и освобождения от расчета коэффициента долговой нагрузки.

      Средний размер автокредита в первом квартале текущего года также вырос – на 2%, до 6,4 млн тенге. При этом все больше казахстанцев стали брать кредиты на сумму от 3 до 10 млн тенге – раньше доля таких заемщиков составляла 66,4%, а теперь достигла 75,2%.

      Средняя сумма автокредита достигла 6,4 млн тенге
      На каких условиях выдают автокредит. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

      Примечательно, что показатели могли быть еще выше, однако банки соблюдают консервативный подход к управлению рисками. В итоге доля одобренных заявок на кредит в стране снизилась с 18,5% до 15,7%.

      Зато это позволило сохранить качество портфеля – уровень просрочек составляет всего 3,2%, несмотря на запрет на продажу проблемных долгов коллекторам.

      Аналитики ожидают дальнейшее повышение высокого спроса на автокредиты во втором квартале на фоне ожиданий улучшения условий по ставкам и расширения продуктовой линейки. При этом жесткий скоринг и отбор заемщиков продолжит удерживать рост в приемлемых рамках.

      Ранее мы рассказывали о том, на каких условиях выдаются автокредиты в Казахстане.

      Отметим, что рост спроса наблюдается не только на автокредиты, но и на ипотеки. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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