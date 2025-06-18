Продажи новых автомобилей растут в Казахстане

В мае казахстанские автосалоны продали более 19 тыс. автомобилей, что на 51,4% больше, чем было годом ранее. При этом в стране поставили на учет 113 тыс. "легковушек". Подробности читайте на NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в мае в Казахстане было зарегистрировано почти 113 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, по дорогам страны уже разъезжает около 5,5 млн "легковушек".

Примечательно, что в мае заметно выросли продажи новых автомобилей. Согласно данным "Казахстанского автомобильного союза", дилерами было продано 19 377 машин, из которых 18 576 были легковыми. Общие продажи за год выросли сразу на 51,4%.

Казахстанцы активнее всего приобретали автомобили таких производителей, как Hyundai (4 004), Chevrolet (2344), Kia (2 004), Changan (1 526) и Chery (1 367).

В топ-10 по продажам в Казахстане попали еще пять китайских брендов: Jetour, Haval, Geely и Jac и один японский – Toyota.

Продажи новых автомобилей в мае 2025 года. Инфографика: Қазақстанның Автокөлік Одағы

Как изменились цены

Стоит отметить, что, согласно данным из информационно-аналитической системы "Талдау", средняя стоимость новых "легковушек", проданных дилерами в мае, за год выросла на 24,9%.

При этом в Казахстанском автомобильном союзе отметили, что средний чек покупки нового автомобиля за январь-май текущего года составил 15,9 млн тенге, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он был равен 16,1 млн тенге.

Отметим, что, несмотря на рост продаж новых автомобилей, большая часть транспортных средств, которые разъезжают по дорогам Казахстана, на самом деле старше 10 лет.

Между тем напомним, что в стране предлагают ввести скидочный коэффициент, который может до 50% снизить размер транспортного налога на старые авто. О том, сколько машин могут попасть под это снижение, мы рассказывали здесь.

Также ранее мы писали о том, что в Казахстане предложили выкупать старые автомобили у населения. Об этой идее можно прочитать в нашем материале.