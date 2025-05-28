Депозиты населения побили новый рекорд в Казахстане

По итогам апреля общий объем депозитов физических лиц в банках Казахстана достиг исторического рекорда – почти 24,7 трлн тенге. За месяц сумма выросла на 527 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Депозиты населения Казахстана растут уже третий месяц подряд. Согласно данным Национального банка РК, в апреле общий объем вкладов почти достиг 24,7 трлн тенге:

в национальной валюте – 18,6 трлн тенге;

в иностранной валюте – 6,1 трлн тенге.

За месяц сумма выросла на 2,18%, а за год – сразу на 20,69%. При этом текущий показатель является максимальным за все время. Последний раз рекорд фиксировался в декабре 2024 года, но сразу после этого наблюдался отток средств, который банки смогли восстановить только сейчас.

Вклады населения в банках Казахстана. Источник: Национальный банк РК

Больше всего средств хранится на срочных (куда также входят и несрочные) вкладах – 18,2 трлн тенге. На сберегательных депозитах население хранит 3,2 трлн тенге.

Еще около 3,3 трлн тенге хранится на текущих счетах (в том числе на банковских картах) и на вкладах до востребования и порядка 5,5 млрд тенге – на условных вкладах.

Вклады населения в банках Казахстана

(апрель 2025 года) Тип депозита Тенге Валюта Текущие счета/до востребования 2,2 трлн тенге 1,2 трлн тенге Условные 5,4 млрд тенге 65 млн тенге Срочные 13,3 трлн тенге 4,9 трлн тенге Сберегательные 3,1 трлн тенге 22,1 млрд тенге Общая сумма 24,7 трлн тенге По данным Национального банка РК

Что касается условий, на которых казахстанцы открывали депозиты в апреле, то здесь можно увидеть, как среднерыночная ставка вознаграждения, согласно данным Нацбанка, за месяц заметно выросла – с 13,6% до 14%.

Рост был зафиксирован по всем депозитам – исключением стали только вклады до востребования, у которых процент опустился до нуля. У срочных ставка равна среднерыночной, но в зависимости срока варьируется от 2,3% до 15,9%.

Средние ставки по привлеченным вкладам в банках Казахстана

(апрель 2025 года) Средняя ставка 14,0% До востребования 0,0% Условные 14,7% Срочные (средняя) 14,0% 1 месяц 14,7% 1-3 месяца 15,9% 3-12 месяцев 14,0% 1-5 лет 13,9% Свыше 5 лет 2,3% По данным Национального банка РК

Стоит отметить, что рост процентов был зафиксирован не случайно. Ранее стало известно, что сразу 8 казахстанских банков приняли решение повысить ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.

В целом же можно отметить, что депозиты по-прежнему являются популярным у казахстанцев способом сохранить и приумножить свои накопления.

Однако, чтобы получить от депозита максимальную пользу, важно правильно подходить к его выбору. На что надо обращать внимание, мы подробно рассказывали здесь.

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