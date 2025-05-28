Депозиты населения побили новый рекорд в Казахстане

По итогам апреля общий объем депозитов физических лиц в банках Казахстана достиг исторического рекорда – почти 24,7 трлн тенге. За месяц сумма выросла на 527 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
Депозиты населения Казахстана растут уже третий месяц подряд. Согласно данным Национального банка РК, в апреле общий объем вкладов почти достиг 24,7 трлн тенге:
- в национальной валюте – 18,6 трлн тенге;
- в иностранной валюте – 6,1 трлн тенге.
За месяц сумма выросла на 2,18%, а за год – сразу на 20,69%. При этом текущий показатель является максимальным за все время. Последний раз рекорд фиксировался в декабре 2024 года, но сразу после этого наблюдался отток средств, который банки смогли восстановить только сейчас.
Больше всего средств хранится на срочных (куда также входят и несрочные) вкладах – 18,2 трлн тенге. На сберегательных депозитах население хранит 3,2 трлн тенге.
Еще около 3,3 трлн тенге хранится на текущих счетах (в том числе на банковских картах) и на вкладах до востребования и порядка 5,5 млрд тенге – на условных вкладах.
|Вклады населения в банках Казахстана
(апрель 2025 года)
|Тип депозита
|Тенге
|Валюта
|Текущие счета/до востребования
|2,2 трлн тенге
|1,2 трлн тенге
|Условные
|5,4 млрд тенге
|65 млн тенге
|Срочные
|13,3 трлн тенге
|4,9 трлн тенге
|Сберегательные
|3,1 трлн тенге
|22,1 млрд тенге
|Общая сумма
|24,7 трлн тенге
|По данным Национального банка РК
Что касается условий, на которых казахстанцы открывали депозиты в апреле, то здесь можно увидеть, как среднерыночная ставка вознаграждения, согласно данным Нацбанка, за месяц заметно выросла – с 13,6% до 14%.
Рост был зафиксирован по всем депозитам – исключением стали только вклады до востребования, у которых процент опустился до нуля. У срочных ставка равна среднерыночной, но в зависимости срока варьируется от 2,3% до 15,9%.
|Средние ставки по привлеченным вкладам в банках Казахстана
(апрель 2025 года)
|Средняя ставка
|14,0%
|До востребования
|0,0%
|Условные
|14,7%
|Срочные (средняя)
|14,0%
|1 месяц
|14,7%
|1-3 месяца
|15,9%
|3-12 месяцев
|14,0%
|1-5 лет
|13,9%
|Свыше 5 лет
|2,3%
|По данным Национального банка РК
Стоит отметить, что рост процентов был зафиксирован не случайно. Ранее стало известно, что сразу 8 казахстанских банков приняли решение повысить ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.
В целом же можно отметить, что депозиты по-прежнему являются популярным у казахстанцев способом сохранить и приумножить свои накопления.
Однако, чтобы получить от депозита максимальную пользу, важно правильно подходить к его выбору. На что надо обращать внимание, мы подробно рассказывали здесь.
Население каких регионов чаще всего предпочитает хранить деньги на валютных депозитах можно узнать в нашем материале.
Также мы рассказывали о таком альтернативном обычному вкладу инструменте, как депозитные сертификаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2249781-depozity-naseleniya-pobili-novyy-rekord-v-kazahstane/