Выгоднее ли хранить деньги в депозитных сертификатах в Казахстане

Чтобы выгодно хранить деньги, можно воспользоваться альтернативой обычному вкладу – депозитным сертификатом. Он будет иметь больший процент вознаграждения, но также есть и риски, сообщает NUR.KZ.

Депозиты в банках второго уровня являются наиболее популярным видом инвестиций в Казахстане по некоторым причинам:

доступность – оформить его можно через мобильные приложения БВУ;

защита – деньги вкладчиков защищены государством на определенные суммы.

Однако, часто размер ставки по депозитам может дать недостаточную защиту вложений от их обесценивания из-за роста инфляции. Как сообщает Telegram-канал the HODL, в таких случаях некоторые банки могут предложить альтернативный финансовый инструмент – депозитный сертификат.

Напомним, что также в качестве альтернативных вложений можно воспользоваться накопительным страхованием жизни.

Особенности сертификата

"Если говорить простыми словами, то депозитный сертификат – это именная неэмиссионная ценная бумага. А по-русски – это ценная бумага, которую вы покупаете в банке, а через определенное договором время ему же и продаете, получив за это определенное вознаграждение", – отмечается в источнике.

При этом такой финансовый инструмент может предложить казахстанцам более высокую ставку – она всегда будет выше, чем даже по сберегательным депозитам, имеющим наибольший размер вознаграждения.

Так, согласно данным источника, актуальный размер ставки по депозитным сертификатам достигает 17,9%. То есть в итоге сбережения не будут обесцениваться, что защитит их от роста инфляции.

Что важно учитывать

Депозитные сертификаты не предполагают пополнения, в отличие от несрочных вкладов. То есть увеличить вложенную в них сумму не получится. При этом также процесс досрочного изъятия (получения номинальной стоимости) не будет быстрым – обычно это занимает не менее одного месяца.

При этом условия досрочного расторжения могут предусматривать полную потерю вознаграждения.

Монеты и копилка. Иллюстративное фото: Songsak rohprasit/Getty Images

Также такой инструмент имеет более высокий порог вхождения: минимальная сумма может составить от 100 тыс. тенге, а в некоторых случаях и вовсе от 1 млн тенге.

А к самым серьезным рискам относится отсутствие гарантии защиты вложений от государства.

"Депозитные сертификаты не регулируются КФГД, и, соответственно, законодательство РК об обязательном гарантировании депозитов на депозитные сертификаты не распространяется. Проще говоря, если банк ликвидируется, вы не получите не только вознаграждения, но и своих денег", – отмечается в источнике.

Другими словами, депозитный сертификат может предложить более высокие ставки вознаграждения и защиту от инфляции. Однако с ростом доходности увеличиваются и риски для вкладчика.

Поэтому казахстанцам следует тщательно изучить предлагаемые банками условия перед оформлением подобных финансовых инструментов.

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