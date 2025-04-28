Жители каких регионов Казахстана хранят на депозитах больше всего денег

На банковских вкладах физлиц в Казахстане накопилось 19,7 трлн тенге. Более 42% этой суммы пришлось на Алматы. О том, сколько денег хранится в других регионах страны, читайте на NUR.KZ.
По состоянию на 1 апреля общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках достиг 24,2 трлн тенге. В эту сумму входят как вклады, так и текущие счета, например, деньги, которые хранятся на банковских картах.
Впрочем, даже если не учитывать текущие счета, а взять только депозиты, то сумма все равно окажется внушительной. Согласно данным Национального банка РК, на 1 апреля 2025 года общий объем банковских вкладов физических лиц составил более 19,7 трлн тенге. На тенговые вклады приходится свыше 15,6 трлн тенге, а на валютные – около 4,1 трлн тенге.
Больше всего денег на депозитах хранится у жителей Алматы – более 8,4 трлн тенге, то есть 42,68% всех средств. Еще 2,4 трлн тенге пришлось на Астану и 1,1 трлн тенге – на Карагандинскую область.
В Шымкенте хранится порядка 831,9 млрд тенге, а меньше всего денег в совокупности лежит на депозитах у жителей области Ұлытау – 131 млрд тенге.
|Депозиты населения в казахстанских банках на 1 апреля 2025 года
(млн тенге)
|Регион
|В тенге
|В валюте
|Всего
|Абай
|303 053
|26 297
|329 351
|Акмолинская
|355 060
|34 837
|389 897
|Актюбинская
|529 837
|71 267
|601 104
|Алматинская
|180 022
|12 752
|192 774
|Атырауская
|475 720
|94 550
|570 270
|Восточно-Казахстанская
|608 271
|75 481
|683 752
|Жамбылская
|363 198
|34 329
|397 526
|Жетісу
|191 265
|23 272
|214 537
|Западно-Казахстанская
|489 767
|81 319
|571 086
|Карагандинская
|993 346
|149 035
|1 142 381
|Костанайская
|709 913
|84 618
|794 532
|Кызылординская
|277 760
|27 986
|305 746
|Мангистауская
|460 283
|73 313
|533 596
|Павлодарская
|574 004
|71 728
|645 732
|Северо-Казахстанская
|384 100
|30 404
|414 504
|Туркестанская
|207 822
|8 066
|215 888
|Ұлытау
|114 955
|16 066
|131 022
|Алматы
|5 949 911
|2 479 136
|8 429 047
|Астана
|1 758 119
|594 670
|2 352 789
|Шымкент
|714 443
|117 463
|831 906
|Казахстан
|15 640 853
|4 106 589
|19 747 441
|По данным Национального банка РК
Примечательно, что алматинцы лидируют не только по общей сумме вкладов, но и по объему валютных депозитов. На счетах горожан по состоянию на 1 апреля хранилось почти 2,5 трлн тенге в иностранной валюте. Это больше, чем в других регионах Казахстана, на которые в совокупности пришлось лишь 1,6 трлн тенге.
Отметим, что в данной статистике не учтено количество населения, проживающего в том или ином регионе.
Между тем, отметим, что валютные депозиты стали стремительно расти лишь недавно и вполне вероятно, что такая тенденция стала реакцией на ослабление тенге – возможно, что казахстанцы таким образом пытались защитить свои сбережения на фоне ослабления тенге.
Напомним, текущий объем вкладов не является рекордным. Дело в том, что в начале года депозитный рынок сильно просел и текущий рост до сих пор не вернулся к максимальному значению, который был зафиксирован в декабре 2024 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2240127-zhiteli-kakih-regionov-kazahstana-hranyat-na-depozitah-bolshe-vsego-deneg/