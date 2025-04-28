Жители каких регионов Казахстана хранят на депозитах больше всего денег

На банковских вкладах физлиц в Казахстане накопилось 19,7 трлн тенге. Более 42% этой суммы пришлось на Алматы. О том, сколько денег хранится в других регионах страны, читайте на NUR.KZ.

По состоянию на 1 апреля общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках достиг 24,2 трлн тенге. В эту сумму входят как вклады, так и текущие счета, например, деньги, которые хранятся на банковских картах.

Впрочем, даже если не учитывать текущие счета, а взять только депозиты, то сумма все равно окажется внушительной. Согласно данным Национального банка РК, на 1 апреля 2025 года общий объем банковских вкладов физических лиц составил более 19,7 трлн тенге. На тенговые вклады приходится свыше 15,6 трлн тенге, а на валютные – около 4,1 трлн тенге.

Больше всего денег на депозитах хранится у жителей Алматы – более 8,4 трлн тенге, то есть 42,68% всех средств. Еще 2,4 трлн тенге пришлось на Астану и 1,1 трлн тенге – на Карагандинскую область.

В Шымкенте хранится порядка 831,9 млрд тенге, а меньше всего денег в совокупности лежит на депозитах у жителей области Ұлытау – 131 млрд тенге.

Депозиты населения в казахстанских банках на 1 апреля 2025 года

(млн тенге) Регион В тенге В валюте Всего Абай 303 053 26 297 329 351 Акмолинская 355 060 34 837 389 897 Актюбинская 529 837 71 267 601 104 Алматинская 180 022 12 752 192 774 Атырауская 475 720 94 550 570 270 Восточно-Казахстанская 608 271 75 481 683 752 Жамбылская 363 198 34 329 397 526 Жетісу 191 265 23 272 214 537 Западно-Казахстанская 489 767 81 319 571 086 Карагандинская 993 346 149 035 1 142 381 Костанайская 709 913 84 618 794 532 Кызылординская 277 760 27 986 305 746 Мангистауская 460 283 73 313 533 596 Павлодарская 574 004 71 728 645 732 Северо-Казахстанская 384 100 30 404 414 504 Туркестанская 207 822 8 066 215 888 Ұлытау 114 955 16 066 131 022 Алматы 5 949 911 2 479 136 8 429 047 Астана 1 758 119 594 670 2 352 789 Шымкент 714 443 117 463 831 906 Казахстан 15 640 853 4 106 589 19 747 441 По данным Национального банка РК

Примечательно, что алматинцы лидируют не только по общей сумме вкладов, но и по объему валютных депозитов. На счетах горожан по состоянию на 1 апреля хранилось почти 2,5 трлн тенге в иностранной валюте. Это больше, чем в других регионах Казахстана, на которые в совокупности пришлось лишь 1,6 трлн тенге.

Отметим, что в данной статистике не учтено количество населения, проживающего в том или ином регионе.

Между тем, отметим, что валютные депозиты стали стремительно расти лишь недавно и вполне вероятно, что такая тенденция стала реакцией на ослабление тенге – возможно, что казахстанцы таким образом пытались защитить свои сбережения на фоне ослабления тенге.

Напомним, текущий объем вкладов не является рекордным. Дело в том, что в начале года депозитный рынок сильно просел и текущий рост до сих пор не вернулся к максимальному значению, который был зафиксирован в декабре 2024 года.