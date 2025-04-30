Казахстанские банки продолжают повышать проценты по своим депозитам

В апреле сразу 8 банков в Казахстане подняли проценты по своим депозитам, причем 6 из них – по самым популярным у населения вкладам. О новых ставках вознаграждения читайте в материале NUR.KZ.

Депозиты населения стремительно растут, а их совокупный объем уже превышает 24,2 трлн тенге. На этом фоне многие банки повышают ставки вознаграждения и лишь подогревают интерес населения к такому способу копить деньги.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), в апреле ставки по вкладам подняли 8 банков второго уровня (БВУ) и лишь 1 их снизил по сберегательному депозиту без права пополнения. Напомним, в марте сразу 9 банков повысили проценты по своим депозитам.

Несрочные депозиты

В апреле 6 банков увеличили проценты по несрочным депозитам. Напомним, именно они являются самыми популярными у населения благодаря своей мобильности – их можно без ограничений пополнять и использовать до неснижаемого остатка без потери процентов.

Ставки были повышены следующим образом:

2 крупных банка (с долей рынка по размеру активов свыше 10%) – на 0,6 и 1 процентный пункт (п.п.);

3 средних банка (с долей рынка по размеру активов от 3 до 10% включительно) – на 0,8 и 0,5 п.п.;

1 мелкий банк (с долей рынка по размеру активов до 3% включительно) – на 0,8 п.п.

Такие депозиты можно открыть в 16 банках второго уровня, и почти все они предлагают проценты, которые сильно превышают текущую инфляцию в стране. Средняя ставка по рынку составила 15,1%, а максимальная – 15,7%.

Подробнее о том, на каких условиях можно открыть несрочный депозит, мы рассказывали здесь.

Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сберегательные депозиты

Сберегательные депозиты в Казахстане являются противоположностью несрочным. С них нельзя снимать деньги до конца действия договора, а если это произойдет, то все вознаграждение полностью "сгорит".

Ставка у таких депозитов, как правило, больше, чем у несрочных, но она зависит от срока, на который открывается вклад, а также от наличия или отсутствия возможности пополнять его.

В апреле 1 мелкий банк повысил ставку на 0,1 п.п. по вкладу с пополнением сроком на 3 месяца. Еще один мелкий банк повысил ее на 1,0 п.п. по вкладам на 6 месяцев.

Что касается депозитов без права пополнения, то здесь следующая картина:

1 средний банк – повысил ставку на 1 п.п. по вкладу на 6 месяцев;

ставку на 1 п.п. по вкладу на 6 месяцев; 1 мелкий банк – повысил ставку на 0,5 п.п. по вкладу на 6 месяцев;

ставку на 0,5 п.п. по вкладу на 6 месяцев; 1 мелкий банк – снизил ставку на 0,6 п.п. по вкладу на 12 месяцев.

Сейчас сберегательные депозиты с пополнением можно открыть в 10 банках. Здесь ставки вознаграждения варьируются от 5,1% до 17%. А вклады без пополнения можно открыть в 12 банках по ставке от 6,3% до 18,5%.

Срочные депозиты

Срочные депозиты – не самый популярный вид вклада у населения. По сути они являются промежуточным звеном между несрочными и сберегательными вкладами: их можно пополнять, но досрочное изъятие приведет к потере части вознаграждения.

В апреле такие депозиты можно открыть в 6 банках второго уровня. Практически у всех участников данного сегмента есть депозиты со сроком 12 месяцев и диапазоном ставок от 11,9% до 15,0%.

При этом один крупный банк в апреле начал предлагать новый депозитный продукт – срочный вклад на 3 месяца под 18%. Теперь это максимальная ставка на рынке.

Также в одном среднем банке Казахстана можно открыть депозит с плавающей ставкой вознаграждения (в апреле, как и в марте, она составляла 16%) – проценты по таким вкладам могут меняться в течение срока в зависимости, например, от базовой ставки Нацбанка. В апреле он оставил ее без изменений.

Отметим, что казахстанцы также могут открыть депозиты в иностранной валюте. Несмотря на то, что ставки по ним не превышают 1% годовых, многие граждане предпочитают открывать именно такие вклады. Ранее мы рассказывали, у жителей какого региона хранится больше всего валюты на депозитах.