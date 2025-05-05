Под какие проценты открывают депозиты в Казахстане

Средневзвешенная ставка вознаграждения по самым популярным депозитам в Казахстане, открытым вкладчиками в марте, составила 14,4%. На каких условиях открывались другие вклады, узнали журналисты NUR.KZ.

На депозитах населения в казахстанских банках, по последним данным, накопилось более 24,2 трлн тенге. Ставки вознаграждения в зависимости от вида и срока вклада могут сильно отличаться.

Так, например, часть средств казахстанцы хранят в долларах и других иностранных валютах – в сумме порядка 6 трлн тенге. Примечательно, что ставки по таким депозитам, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, не превышают 1% годовых. То есть, открывая валютный вклад, население делает ставку на будущую разницу в курсе, а не на пассивный доход.

Особняком в банковской сфере стоят несрочные вклады. Они являются самыми популярными у казахстанцев благодаря своей мобильности – с них можно без ограничений снимать деньги, не боясь, что вознаграждение "сгорит", а также в любой момент пополнять.

В марте средневзвешенная годовая эффективная ставка вознаграждения по вновь привлеченным несрочным депозитам составила 14,4%. Примечательно, что в действительности многие банки предлагают еще более высокие проценты для своих клиентов – подробнее о ставках, которые действовали в апреле, можно прочитать здесь.

Что касается сберегательных и срочных депозитов, то здесь ставка вознаграждения зависит от двух параметров:

срок вклада – на краткосрочных депозитах ставки, как правило, выше, чем на долгосрочных;

наличие возможности пополнять – если ее нет, то банк предлагает более высокие проценты.

Так, например, среднерыночная ставка у депозитов без права пополнения на 6 месяцев в марте составила 17,5%, а с наличием такой возможности – 16,9%. У вкладов на 2 года разница еще больше: 16,9% – для непополняемых и всего 5,3% – для пополняемых.

Такая разница может стать критичной для тех вкладчиков, кто стремится защитить свои сбережения от инфляции, которая уже достигла 10,7%.

Среднерыночные ставки вознаграждения

по привлеченным тенговым депозитам в Казахстане

(март 2025 года) Несрочные вклады 14,4% Срочные и сберегательные вклады с правом пополнения 1 месяц --- 6 месяцев 16,9% 12 месяцев 12,3% 24 месяца 5,3% свыше 24 месяцев 6,4% Срочные и сберегательные вклады без права пополнения 1 месяц 16,0% 6 месяцев 17,5% 12 месяцев 15,5% 24 месяца 16,9% свыше 24 месяцев 11,0% По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов

Важно учесть, что указанные ставки являются средними только по привлеченным вкладам, то есть тем, что были открыты казахстанцами в марте. Чтобы получить наилучшие условия, граждане должны внимательно смотреть на условия, которые предлагают банки – о том, на что обращать внимание при открытии депозита, мы рассказывали здесь.

Также напомним, ранее стало известно, что многие банки второго уровня активно улучшают свои условия по тенговым депозитам. В апреле, например, решение повысить проценты приняли сразу 8 банков.