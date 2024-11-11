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Какие бонусы и кешбэки предлагают казахстанские банки

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Мужчина опирается на знак процента
Процентная ставка. Иллюстративное фото: itsskin/Getty Images

У многих казахстанских банков действуют бонусные системы для клиентов. При этом у большинства существует гарантированный кешбэк в районе 1% на все покупки. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанская банковская сфера активно развивается. Как передает портал Ranking.kz, к октябрю текущего года в стране насчитывалось почти 80 млн платежных карт в обращении, из которых 39,8 млн активно использовались. И практически все используемые карты (34,9 млн) являются дебетовыми.

Аналитики между тем сравнили условия флагманских дебетовых карт казахстанских банков, которые, чтобы привлечь новых клиентов, а также удержать у себя старых, используют бонусные системы, то есть предполагают скидки или кешбэк при покупках.

Примечательно, что многие банки возвращают часть средств за каждую покупку. Так, размер гарантированного кешбэка в разных банках может достигать 1,5%, хотя у большинства составляет стандартный 1% от размера транзакции.

При этом отдельные банки, помимо гарантированного, предлагают и бонусный кешбэк, например, за покупки в отдельных категориях или у официальных партнеров:

  • Так, Bereke Bank возвращает 1,5% по всем покупкам, а также от 10% до 30% – в избранных категориях. Повышенные бонусы можно получить, если у покупателя открыт депозит в банке, причем, чем больше там будет денег, тем выше проценты.
  • В Freedom Bank предусмотрен 1% гарантированного кешбэка и до 23% – за покупки в экосистеме банка. Также предлагаются повышенные бонусы, которые зависят от суммы, лежащей на карте – чем она больше, тем выше проценты по кешбэку.
  • Home Credit Bank дает гарантированный кешбэк в 1%, но при этом предусматривает дополнительные 2%, если на карточке лежит более 100 тыс. тенге и еще 2% - за депозит на сумму от 500 тыс. тенге.
  • Halyk Bank, помимо гарантированного 1%, который начисляется при бесконтактной или QR-оплате через POS-терминалы банка, есть кешбэк до 30%, если покупки совершаются у партнеров. Также действуют различные акции, где сумма возврата может достигать 10%.
  • Похожую систему использует и "Банк ЦентрКредит": гарантированный 1% кешбэка при оплате пяти категорий в мобильном приложении банка и 10% в трех избранных категориях. При этом за покупки у партнеров клиенту возвращается до 30% средств.
  • "Евразийский банк" возвращает 1% при онлайн-покупках, а также 30% – в категории "развлечение". При этом предусмотрен повышенный кешбэк за оплату смартфоном и за наличие депозита в размере от 5 млн тенге.
  • Forte Bank предлагает гарантированный кешбэк в 0,5%, а также до 15% – в двух избранных категориях. За покупки у партнеров возврат составляет до 25% от суммы. Банк также использует повышенный бонус за остаток на карте от 60 тыс. тенге.
  • В Jusan Bank также установлены 0,5% гарантированного кешбэка и до 15% – в избранных категориях. За покупки в маркетплейсе банка предусмотрен возврат до 25% суммы. Кешбэк увеличивается вместе с суммой покупки.
  • У Kaspi сейчас действует 0,15% кешбэка через оплату посредством QR, а также акции от партнеров, где сумма возврата может достигать 10%.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируется ввести кешбэк "от государства". Гражданам хотят платить за каждый отсканированный чек. Для чего это нужно, можете прочитать здесь.
Бонусные системы в казахстанских банках
Бонусные системы в казахстанских банках. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что различные бонусные системы действуют и в других банках, а сама система кешбэка уже стала "нормой" для казахстанцев.

В целом отечественная банковская сфера является по-своему уникальной. Сейчас Казахстан может предложить миру эксклюзивные продукты, которые до сих пор не используются даже в развитых странах. Ранее мы подробно рассказывали о том, чем отличаются отечественные банки от своих иностранных партнеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2185605-kakie-bonusy-i-keshbeki-predlagayut-kazahstanskie-banki/

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