Какие бонусы и кешбэки предлагают казахстанские банки

У многих казахстанских банков действуют бонусные системы для клиентов. При этом у большинства существует гарантированный кешбэк в районе 1% на все покупки. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанская банковская сфера активно развивается. Как передает портал Ranking.kz, к октябрю текущего года в стране насчитывалось почти 80 млн платежных карт в обращении, из которых 39,8 млн активно использовались. И практически все используемые карты (34,9 млн) являются дебетовыми.

Аналитики между тем сравнили условия флагманских дебетовых карт казахстанских банков, которые, чтобы привлечь новых клиентов, а также удержать у себя старых, используют бонусные системы, то есть предполагают скидки или кешбэк при покупках.

Примечательно, что многие банки возвращают часть средств за каждую покупку. Так, размер гарантированного кешбэка в разных банках может достигать 1,5%, хотя у большинства составляет стандартный 1% от размера транзакции.

При этом отдельные банки, помимо гарантированного, предлагают и бонусный кешбэк, например, за покупки в отдельных категориях или у официальных партнеров:

Так, Bereke Bank возвращает 1,5% по всем покупкам, а также от 10% до 30% – в избранных категориях. Повышенные бонусы можно получить, если у покупателя открыт депозит в банке, причем, чем больше там будет денег, тем выше проценты.

возвращает по всем покупкам, а также от до в избранных категориях. Повышенные бонусы можно получить, если у покупателя открыт депозит в банке, причем, чем больше там будет денег, тем выше проценты. В Freedom Bank предусмотрен 1% гарантированного кешбэка и до 23% – за покупки в экосистеме банка. Также предлагаются повышенные бонусы, которые зависят от суммы, лежащей на карте – чем она больше, тем выше проценты по кешбэку.

предусмотрен гарантированного кешбэка и до – за покупки в экосистеме банка. Также предлагаются повышенные бонусы, которые зависят от суммы, лежащей на карте – чем она больше, тем выше проценты по кешбэку. Home Credit Bank дает гарантированный кешбэк в 1% , но при этом предусматривает дополнительные 2% , если на карточке лежит более 100 тыс. тенге и еще 2% - за депозит на сумму от 500 тыс. тенге.

дает гарантированный кешбэк в , но при этом предусматривает дополнительные , если на карточке лежит более 100 тыс. тенге и еще - за депозит на сумму от 500 тыс. тенге. Halyk Bank , помимо гарантированного 1% , который начисляется при бесконтактной или QR-оплате через POS-терминалы банка, есть кешбэк до 30% , если покупки совершаются у партнеров. Также действуют различные акции, где сумма возврата может достигать 10% .

, помимо гарантированного , который начисляется при бесконтактной или QR-оплате через POS-терминалы банка, есть кешбэк до , если покупки совершаются у партнеров. Также действуют различные акции, где сумма возврата может достигать . Похожую систему использует и "Банк ЦентрКредит" : гарантированный 1% кешбэка при оплате пяти категорий в мобильном приложении банка и 10% – в трех избранных категориях. При этом за покупки у партнеров клиенту возвращается до 30% средств.

: гарантированный кешбэка при оплате пяти категорий в мобильном приложении банка и – в трех избранных категориях. При этом за покупки у партнеров клиенту возвращается до средств. "Евразийский банк" возвращает 1% при онлайн-покупках, а также 30% – в категории "развлечение". При этом предусмотрен повышенный кешбэк за оплату смартфоном и за наличие депозита в размере от 5 млн тенге.

возвращает при онлайн-покупках, а также – в категории "развлечение". При этом предусмотрен повышенный кешбэк за оплату смартфоном и за наличие депозита в размере от 5 млн тенге. Forte Bank предлагает гарантированный кешбэк в 0,5% , а также до 15% – в двух избранных категориях. За покупки у партнеров возврат составляет до 25% от суммы. Банк также использует повышенный бонус за остаток на карте от 60 тыс. тенге.

предлагает гарантированный кешбэк в , а также до – в двух избранных категориях. За покупки у партнеров возврат составляет до от суммы. Банк также использует повышенный бонус за остаток на карте от 60 тыс. тенге. В Jusan Bank также установлены 0,5% гарантированного кешбэка и до 15% – в избранных категориях. За покупки в маркетплейсе банка предусмотрен возврат до 25% суммы. Кешбэк увеличивается вместе с суммой покупки.

также установлены гарантированного кешбэка и до – в избранных категориях. За покупки в маркетплейсе банка предусмотрен возврат до суммы. Кешбэк увеличивается вместе с суммой покупки. У Kaspi сейчас действует 0,15% кешбэка через оплату посредством QR, а также акции от партнеров, где сумма возврата может достигать 10%.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируется ввести кешбэк "от государства". Гражданам хотят платить за каждый отсканированный чек. Для чего это нужно, можете прочитать здесь.

Бонусные системы в казахстанских банках. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что различные бонусные системы действуют и в других банках, а сама система кешбэка уже стала "нормой" для казахстанцев.

В целом отечественная банковская сфера является по-своему уникальной. Сейчас Казахстан может предложить миру эксклюзивные продукты, которые до сих пор не используются даже в развитых странах. Ранее мы подробно рассказывали о том, чем отличаются отечественные банки от своих иностранных партнеров.