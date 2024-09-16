Деньги в банке: какие депозиты выбирают казахстанцы

Депозитный рынок Казахстана стремительно растет. При этом вкладчики стали чаще выбирать сберегательные депозиты, несмотря на их жесткие условия. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

От вида депозита зачастую зависит его доходность. Можно выбрать, например, несрочные вклады. У них небольшая ставка вознаграждения, но и минимум ограничений – деньги с таких вкладов можно снимать до неснижаемого остатка без потери вознаграждения и неограниченно пополнять.

Сберегательные депозиты являются прямой противоположностью им – жесткие ограничения в виде полного запрета на снятие денег и иногда даже на пополнение, но при этом высокие проценты.

Впрочем, можно отдать предпочтение промежуточному варианту, то есть срочным вкладам, у которых соблюден баланс между выгодой и ограничениями – деньги можно снимать с депозита, но с частичной потерей вознаграждения.

Однако, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, спрос на "золотую середину" среди вкладчиков совсем небольшой.

Больше всего средств казахстанцы хранят на гибких несрочных депозитах. Так, например, по итогам второго квартала их объем превысил 13,9 трлн тенге – это примерно 64,4% всего депозитного рынка страны.

Впрочем, спрос на них постепенно замедляется. Как оказалось, все больше казахстанцев отдают предпочтения сберегательным депозитам, по которым банки предлагают самую высокую доходность – за первую половину 2024 года их объем вырос сразу на 24,3%, тогда как у несрочных прирост составил лишь 7%.

По итогам второго квартала на сберегательные депозиты приходилось примерно 9,22% рынка – 2 трлн тенге. Если не брать во внимание несрочные вклады, то более высокие показатели наблюдались по текущим счетам (3,3 трлн тенге или 15,2%) и депозитам, которые субсидируются государством (2,3 трлн тенге или 10,6%).

Срочные депозиты занимают самую малую долю – всего 0,9% или около 200 млрд тенге. Всего же по итогам первого полугодия на банковских вкладах было накоплено порядка 21,7 трлн тенге.

Объем депозитов. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Таким образом, можно отметить, что многие вкладчики не являются сторонниками "полумер": они или делают ставку на мобильность, то есть выбирают несрочные вклады, или же на размер вознаграждения, отдавая предпочтение сберегательным депозитам.

Стоит отметить, что депозитный рынок Казахстана продолжает расти и по итогам июля общая сумма хранящихся в банках средств почти достигла 22 трлн тенге.