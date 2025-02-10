Продажи золотых слитков резко выросли в Казахстане

В Казахстане за 2024 год было продано 71 106 золотых слитков – это сразу на 83,6% больше, чем было годом ранее. С 2017 года жители страны скупили более 7,9 тонны золота. Подробности читайте на NUR.KZ.

Покупка золота может быть популярна у инвесторов, которые хотят защитить свои сбережения и переждать период экономической нестабильности. Как показывает статистика Национального банка РК, в 2024 году такие инвестиции набрали еще больше популярности и среди жителей Казахстана.

За весь 2024 год в стране банками и обменными пунктами было продано населению 71 106 мерных золотых слитков. По сравнению с показателем за 2023 год их количество выросло сразу на 83,6%, или на 32 377 штук. Общий вес проданных слитков составил 2,5 тонны.

Таким образом, показатель 2024 года является рекордным. Для понимания: в 2023 году населению было продано 37 940 золотых слитков весом 1,1 тонны, в 2022 году – 32 326 слитков весом 1,1 тонны.

Что касается общих результатов, то за все время действия программы по реализации аффинированного золота населению с 2017 года банки и обменники продали 222 680 слитков общим весом 7,9 тонны.

Чаще всего жители Казахстана покупали 10-граммовые слитки – на них пришлось 54 875 продаж. Далее идут 5-граммовые (49 145 штук), 100-граммовые (47 943 штук), 20-граммовые (40 843 штук) и 50-граммовые (29 874 штук).

Золотые слитки. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Интересно, что текущий результат (71 106 слитков) учитывает также обратный выкуп, то есть случаи, когда казахстанцы сдавали золото обратно, чтобы обналичить свою прибыль. Отметим, что в 2024 году золото активно дорожало, поэтому многие граждане, действительно, могли предпочесть продавать слитки, а не покупать новые.

Впрочем, пока золото продолжает расти в цене и в 2025 году. Недавно мы рассказывали об очередном рекорде, который, впрочем, уже побит новым – 1 грамм золота, по данным Нацбанка, сегодня стоит более 47 тыс. тенге.

Отметим, что рост цен на золото наблюдается во всем мире и не связан со "слабым тенге". О том, что драгоценный металл продолжит дорожать, эксперты сообщали еще в конце 2024 года. Впрочем, чем дольше золото растет в цене, тем "опаснее" в него инвестировать – о том, какие риски ждут казахстанцев, которые сейчас решат вложиться в него, мы рассказывали здесь.