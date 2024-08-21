Сразу сообщать о заявках на кредиты обязали банки в Казахстане

Банки и МФО в Казахстане теперь должны сразу же передавать информацию по заявкам на кредиты в кредитные бюро. Таким образом хотят бороться с "кредитным шоппингом". Подробнее читайте на NUR.KZ.

Иногда граждане попадают в "долговую яму" из-за собственных действий. Например, так происходит, когда в короткий промежуток времени заемщик оформляет несколько кредитов, но до конца не просчитывает свои финансовые возможности. По итогу у него не хватает средств, чтобы обслуживать свои долги.

Ситуация, когда заемщик подает сразу несколько заявок в разные банки и микрофинансовые организации (МФО), называется "кредитным шоппингом". С этим явлением также решили бороться в Казахстане.

Так, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло постановление, согласно которому все банки и МФО обязаны в режиме реального времени передавать кредитным бюро всю информацию о новых заявках на выдачу займа.

Как сообщили в агентстве, в переданных сведениях будут указаны ИИН физического лица, сумма и даже цель займа. Таким образом кредиторы будут видеть граждан, которые подали сразу несколько заявок, что позволит исключить так называемый "кредитный шоппинг".

Отметим, что заявки на кредиты еще не являются одобренными займами. Информацию о последних банки и МФО каждый день передают в кредитные бюро уже почти два года.

Новыми поправками также было установлено, что кредитные бюро обязаны отражать в режиме реального времени информацию об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов.

Стоит отметить, что в АРРФР РК также приняли и другие поправки в кредитную сферу, которые:

Напомним, также ранее стало известно, что казахстанцы больше не смогут брать большие займы без согласия супругов.