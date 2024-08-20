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Казахстанцы не смогут брать кредиты без согласия супругов: принято постановление

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Ноутбук и банковская карта
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 сентября в Казахстане вступят в силу новые правила по выдаче денежных кредитов для граждан, которые состоят в законном браке, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт АРРФР.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, которым утверждается минимальный размер банковского займа или микрокредита, где необходимо согласие супруга или супруги, в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге).

Документ принят в реализацию закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства". Напомним, что закон президент подписал еще 19 июня.

Перед подписанием договора банковского займа или микрокредита, банк или МФО проверят информацию о наличии зарегистрированного брака клиента через информсистему Министерства юстиции.

Если человек действительно состоит в браке и сумма кредита превышает установленный предел, кредитор обязан получить согласие супруга (супруги).

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумаге в отделениях банка или филиале МФО, либо в электронной форме.

Если супруг (супруга) заемщика является клиентом кредитора, то согласие можно будет оформить через мобильное приложение. В иных случаях - через "Электронное правительство" при условии прохождения биометрической идентификации.

Законом предусматривается обязанность кредитора списать займ, выданный без согласия супруга (супруги) заемщика.

Норма вводится в действие с 1 сентября.

Напомним, в марте этого года депутаты мажилиса предложили внести запрет на взятие кредита без согласия мужа или жены. Депутаты предложили порог в 1000 МРП. В АРРФР объяснили эту цифру нормой в Налоговом кодексе и объяснили, что такой суммы достаточно для покрытия срочных расходов.

В Агентстве пояснили, что норму о согласии супруга или супруги на кредит в законопроекте оставили, "чтобы по крупным займам свыше 1000 МРП решение принималось более осознанно". Также нововведение направлено и на снижение мошеннических операций на рынке банковских услуг.

О норме высказывался глава Нацбанка. Кроме того, о запрете на взятие кредита без согласия супруга выражал мнение эксперт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2151171-kazahstancy-ne-smogut-brat-kredity-bez-soglasiya-suprugov-arrfr-utverdil-pravila/

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