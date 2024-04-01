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Сколько казахстанцев платят ипотечные кредиты

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Участник программы получает ключи от дома
Сделка. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане каждое третье жилье покупают в ипотеку. Всего же на текущий момент в стране насчитывается более 553 тыс. граждан, которые выплачивают жилищный кредит. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы стали чаще покупать жилье в ипотеку. Как сообщает портал "Крыша", на текущий момент каждая третья квартира или дом в стране покупается в ипотеку – из 30,5 тыс. сделок купли-продажи, заключенных по всей стране в феврале 2024 года, 10,4 тыс. являлись кредитными. Годом ранее на ипотечный заем приходилась только каждая четвертая сделка.

В 2023 году аналитики фиксировали снижение спроса на ипотечные займы, но, судя по всему, в феврале этот рынок начал "оживать", причем некоторые граждане брали сразу по два и более кредитов.

Так, за месяц порядка 10,1 тыс. казахстанцев оформили 10,4 тыс. ипотечных займов. Средняя сумма кредита составила 16 млн тенге, а общая сумма всех оформленных в феврале ипотек превысила 167,2 млрд тенге.

Всего же в стране насчитывается более 553 тыс. ипотечников. Напомним, отметку в полмиллиона казахстанцы перешли еще в мае 2023 года. По состоянию на 1 марта 2024 года казахстанские ипотечники должны банкам порядка 5,9 трлн тенге – с начала года эта сумма выросла на 2%. В среднем каждый заемщик должен по 10,2 млн тенге.

Стоит отметить, что итоговая цифра могла быть больше. Дело в том, что в статистику еще не вошли данные по новой ипотечной программе "Отау", так как она была запущена только 1 марта, и пока никто из участников еще не получил кредиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2076705-skolko-kazahstantsev-platyat-ipotechnye-kredity/

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