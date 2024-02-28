Снижаются ли ставки по кредитам в Казахстане

Средневзвешенная ставка по банковским займам в тенге в январе установилась на уровне 20,7% годовых. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане постепенно смягчается денежно-кредитная политика в стране. На последнем заседании по базовой ставке, которое прошло 23 февраля, Национальный банк РК принял решение снизить ее до 14,75%.

При этом ставка снижалась и в прошлые месяцы: в августе – с 16,75% до 16,5%, в октябре – до 16%, в ноябре – до 15,75%, а в декабре – до 15,25%.

В теории это должно было привести к уменьшению ставок по кредитам и банковским вкладам. В депозитной сфере уже наблюдается это снижение – с начала года многие банки успели уменьшить размер вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Однако в кредитной сфере такого снижения нет. Более того, согласно данным Национального банка РК, в январе средневзвешенная ставка по выданным займам в тенге, наоборот, выросла – с 17,9% до 20,7% годовых.

Сейчас она находится на максимуме, по крайней мере с 2019 года. Например, в январе 2023 года этот показатель составлял 19,4%, хотя тогда базовая ставка была намного выше – 16,75%.

Среднерыночная ставка по кредитам в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что кредитные ставки сильно зависят от срока, на который берется заем. Например, кредиты на месяц в январе выдавали в среднем под 33,2% годовых, на срок от 1 до 3 месяцев – под 19,1%, а на срок от 3 до 12 месяцев – под 18,7%, что является самым выгодным вариантом для заемщиков.

У кредитов, выданных в тенге на срок от 1 до 5 лет, средневзвешенная ставка составила 21%, а на более чем 5 лет – 20,6%.

Среднерыночные ставки в зависимости от срока займа. Источник: Национальный банк РК

Создается впечатление, что базовая ставка никак не повлияла на проценты по займам для физических лиц, а вот в сфере кредитования юридических лиц эта связь наблюдается. За последние 4 месяца среднерыночная ставка здесь снизилась с 19,2% до 18,5%.

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной сферы и замедление инфляции в стране, кредиты для рядовых граждан Казахстана не стали более доступными.