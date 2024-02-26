Снизились ли проценты по депозитам в Казахстане

В феврале многие банки Казахстана снизили ставки вознаграждения по своим вкладам в тенге. Сейчас у некоторых депозитных продуктов даже есть нулевая ставка. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Смягчение денежно-кредитной политики имеет прямое влияние на депозитный рынок Казахстана. Чем ниже базовая ставка, тем выше вероятность того, что банк второго уровня снизит размер вознаграждения по своим вкладам в тенге.

Согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в феврале 2024 года многие банки страны как раз приняли решение снизить проценты по депозитам.

Новые условия у несрочных депозитов

На текущий момент самые популярные и удобные несрочные вклады, с которых можно без удержания процентов снимать деньги, предлагают открыть в 16 банках второго уровня. Однако условия по ним в феврале заметно ухудшились. Сразу 10 банков приняли решение снизить по ним процентные ставки:

Halyk Bank – с 15,3% до 15,0% ;

; "Евразийский банк" – с 15,3% до 15,0% ;

; Bereke Bank – с 15,3% до 14,8% ;

; "Нурбанк" – с 15,3% до 14,7% ;

; Bank RBK – с 15,3% до 14,5% ;

; ForteBank – c 15,0% до 14,9% ;

; Jusan Bank – с 15,0% до 14,8% ;

; Freedom Bank – с 15,0% до 14,5% ;

; "КЗИ Банк" – с 15,0% до 14,4% ;

; "Банк ЦентрКредит" – с 14,9% до 14,3%.

Остальные банки пока решили не пересматривать свои условия. По итогу в феврале минимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составила 5,7%, а максимальная – 15,3%.

Стоит отметить, что большинство банков, даже несмотря на снижение, все равно предлагают проценты выше показателя инфляции в стране.

Процентные ставки, предлагаемые банками Казахстана по несрочным депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Новые условия у срочных депозитов

Размер вознаграждения у срочных и сберегательных вкладов зависит от срока, на который они открываются, а также от наличия возможности пополнения.

В Казахстане на текущий момент только четыре банка привлекают срочные депозиты с правом пополнения, с которых можно снимать деньги с потерей начисленного вознаграждения, и два из них в феврале снизили проценты:

Bank RBK снизил ставки по депозитам на срок свыше 24 месяцев – с 9,5% до 8,9% ;

; "Банк ЦентрКредит" понизил ставки по депозитам на срок 3 и 6 месяцев, с 16,7% до 16,1% и с 15,7% до 14,9%, соответственно.

При этом ForteBank, наоборот, повысил проценты по срочным вкладам с пополнением на срок 12 месяцев сразу с 8,0% до 14,5%. Однако самые высокие ставки в данном сегменте депозитов по-прежнему предлагают "Банк ЦентрКредит" и "КЗИ Банк" по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев.

А вот срочные вклады без пополнения можно открыть только в "Банке ВТБ", и в феврале он свои условия не изменял – в зависимости от срока размещения ставка по таким депозитам варьируется от 0% до 10%.

Процентные ставки, предлагаемые банками Казахстана по срочным депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Новые условия у сберегательных депозитов

Сберегательные депозиты не только отличаются самыми жесткими условиями, но и, как правило, самыми высокими процентами. Однако из девяти банков, которые предлагают открыть сберегательные вклады с пополнением, сразу пять снизили свои процентные ставки в феврале:

"Евразийский банк" – на срок 6 месяцев ( с 17,5% до 17,0% );

); Home Credit Bank – на срок 6 месяцев ( с 17,0% до 16,5% );

); ForteBank – на сроки 3 и 6 месяцев ( с 16,1% до 15,5% );

); Bereke Bank – на срок свыше 24 месяцев ( с 9,5% до 8,9% );

); "Нурбанк" – на срок свыше 24 месяцев (с 9,5% до 8,8%).

В феврале самую высокую ставку (17,8%) в данном сегменте предлагает ВТБ Банк по депозитам на срок 3 и 6 месяцев.

Сберегательные депозиты без права пополнения можно открыть в 11 банках Казхастана. В феврале сразу 8 из них пересмотрели свои ставки вознаграждения:

"Евразийский банк" понизил ставку по депозитам на срок 3 месяца с 17,5% до 17,0% ;

; Home Credit Bank понизил ставки по депозитам на все сроки: на 3 месяца – с 17,1% до 16,5% , на 6 месяцев – с 17,8% до 17,3%, на 12 месяцев – с 16,9% до 16,7% и на 24 месяца – с 14,3% до 13,7% ;

– , на 6 месяцев – на 12 месяцев – и на 24 месяца – ; "Банк ЦентрКредит" понизил ставки по депозитам на сроки 3, 6 и 12 месяцев с 17,2% до 17,0%, с 15,7% до 14,9% и с 14,5% до 14,0%, соответственно.

Помимо этих трех банков пересмотрели свои проценты "Нурбанк", Bank RBK, Freedom Bank, Bereke Bank и "КЗИ банк".

Процентные ставки, предлагаемые банками Казахстана по сберегательным депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Таким образом, депозитный рынок для казахстанцев постепенно становится менее выгодным. Однако стоит отметить, что базовая ставка имеет влияние не только на проценты по вкладам, но и на размер вознаграждения по кредитам – они становятся дешевле для населения.