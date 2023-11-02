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Как будут бороться с закредитованностью населения в Казахстане

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Выдача денег в кредит
Деньги. Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images

Вопрос наличия чрезмерного объема долгов у населения требует системного подхода. При этом уже есть список принимаемых мер для решения этой задачи. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос наличия закредитованности часто поднимается в Казахстане. Он остается актуальным даже после введения института банкротства и восстановления платежеспособности для физических лиц.

При этом отдельные исследования указывают, что излишней закредитованности в стране нет.

О том, какие меры будут приниматься для снижения долговой нагрузки казахстанцев в ответе на депутатский запрос рассказал председатель правления Национального банка РК Тимур Сулейменов.

Как будут бороться с долгами

Согласно ответу Тимура Сулейменова, предусматривается ряд поправок, направленных на снижение долговой нагрузки и усиление защиты прав потребителей в Казахстане:

Так, планируется:

  • запретить банкам и микрофинансовым организациям предоставление любых займов гражданам, имеющим просрочки свыше 90 дней, за исключением реструктуризации;
  • запретить уступку банками и МФО долгов казахстанцев коллекторским агентствам;
  • распространить действующий запрет по начислению процентов после 90 дней просрочки на ранее заключенные потребительские займы;
  • ввести обязательную отсрочку без начисления вознаграждения для заемщиков, призванных в армию;
  • ввести запрет на выселение из единственного жилья во время отопительного сезона семей с несовершеннолетними детьми.

При этом планируется усовершенствовать систему банкротства: подать документы для внесудебной процедуры станет легче.

Мужчина использует онлайн-банкинг на ноутбуке
Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com

Как будут предотвращать закредитованность

Одним из способов борьбы с ростом задолженности граждан является правильная оценка рисков и финансовых возможностей заемщика.

Поэтому, согласно ответу председателя правления Нацбанка, нужно пересмотреть порядок оценки платежеспособности казахстанцев и расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) – показывает, какую сумму ежемесячных платежей может позволить себе заемщик.

Это связано с тем, что, по мнению Нацбанка, при текущем определении КДН доход заемщика не ограничивается только официально подтвержденными доходами. То есть теперь будут учитываться только прозрачные данные о зарплате и прочих источниках денежных поступлений.

"Использование официальных доходов позволит заемщикам снизить их долговую нагрузку, в том числе категорий граждан, не достигших 21-летнего возраста, а также потенциально будет способствовать желанию работников получать заработную плату в большей степени в официальном порядке", – сообщает глава Нацбанка.

При этом предлагается тщательно оценивать КДН на основании подтвержденных доходов по всем заемщикам и при получении любого вида кредитования: для беззалоговых (включая рассрочку), залоговых потребительских, ипотечных займов, автокредитов и так далее.

В результате казахстанцы не смогут взять больше займов, чем они способны оплатить. Это должно снизить риски их попадания в долговые ямы.

Ранее мы рассказывали, могут ли простить долги по кредитам из-за срока давности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2043600-kak-budut-borotsya-s-zakreditovannostyu-naseleniya-v-kazahstane/

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