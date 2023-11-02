Как будут бороться с закредитованностью населения в Казахстане

Вопрос наличия чрезмерного объема долгов у населения требует системного подхода. При этом уже есть список принимаемых мер для решения этой задачи. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Вопрос наличия закредитованности часто поднимается в Казахстане. Он остается актуальным даже после введения института банкротства и восстановления платежеспособности для физических лиц.
При этом отдельные исследования указывают, что излишней закредитованности в стране нет.
О том, какие меры будут приниматься для снижения долговой нагрузки казахстанцев в ответе на депутатский запрос рассказал председатель правления Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Как будут бороться с долгами
Согласно ответу Тимура Сулейменова, предусматривается ряд поправок, направленных на снижение долговой нагрузки и усиление защиты прав потребителей в Казахстане:
Так, планируется:
- запретить банкам и микрофинансовым организациям предоставление любых займов гражданам, имеющим просрочки свыше 90 дней, за исключением реструктуризации;
- запретить уступку банками и МФО долгов казахстанцев коллекторским агентствам;
- распространить действующий запрет по начислению процентов после 90 дней просрочки на ранее заключенные потребительские займы;
- ввести обязательную отсрочку без начисления вознаграждения для заемщиков, призванных в армию;
- ввести запрет на выселение из единственного жилья во время отопительного сезона семей с несовершеннолетними детьми.
При этом планируется усовершенствовать систему банкротства: подать документы для внесудебной процедуры станет легче.
Как будут предотвращать закредитованность
Одним из способов борьбы с ростом задолженности граждан является правильная оценка рисков и финансовых возможностей заемщика.
Поэтому, согласно ответу председателя правления Нацбанка, нужно пересмотреть порядок оценки платежеспособности казахстанцев и расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) – показывает, какую сумму ежемесячных платежей может позволить себе заемщик.
Это связано с тем, что, по мнению Нацбанка, при текущем определении КДН доход заемщика не ограничивается только официально подтвержденными доходами. То есть теперь будут учитываться только прозрачные данные о зарплате и прочих источниках денежных поступлений.
"Использование официальных доходов позволит заемщикам снизить их долговую нагрузку, в том числе категорий граждан, не достигших 21-летнего возраста, а также потенциально будет способствовать желанию работников получать заработную плату в большей степени в официальном порядке", – сообщает глава Нацбанка.
При этом предлагается тщательно оценивать КДН на основании подтвержденных доходов по всем заемщикам и при получении любого вида кредитования: для беззалоговых (включая рассрочку), залоговых потребительских, ипотечных займов, автокредитов и так далее.
В результате казахстанцы не смогут взять больше займов, чем они способны оплатить. Это должно снизить риски их попадания в долговые ямы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2043600-kak-budut-borotsya-s-zakreditovannostyu-naseleniya-v-kazahstane/