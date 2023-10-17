Что будет, если пропустить платеж по рассрочке, в Казахстане

Рассрочка может восприниматься как просто отложенные платежи без рисков как у кредита. Однако и здесь просрочка грозит обернуться пеней и прочими последствиями. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Покупая товары или услуги в рассрочку, казахстанцы воспринимают это как беспроцентный кредит – просто стоимость покупки делится на равные платежи.

Однако на самом деле этот банковский продукт является беззалоговым потребительским займом, у которого вознаграждение банка уже вложено в стоимость товара или услуги.

При этом такой банковский продукт имеет схожие с кредитами последствия за нарушение условий договора.

Что будет после просрочки платежа

Если вовремя не внести очередной платеж по рассрочке на товары или услуги, то наступит просрочка.

Соответственно, первым делом казахстанцы столкнутся с пеней – она будет начисляться с первого дня сразу после указанной в договоре даты платежа. При этом далее в течение 20 дней банк должен будет выставить уведомление о просрочке.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

При дальнейшей неоплате долга могут применяться и другие законные методы воздействия на должника:

продажа права требования коллекторам;

удержания с зарплаты, если такое условие имеется в договоре;

судебный иск и сопутствующие последствия, включая запрет на выезд из страны, арест счетов и имущества, а также риски уголовной ответственности.

Поэтому важно рассчитать свои возможности перед оформлением рассрочки.

Риски рассрочки и ее регулирование

Напомним, что ранее сразу несколько аналитиков высказались о необходимости регулирования рассрочки в Казахстане. Специалисты отмечали, что данный продукт несет в себе риски с точки зрения долговой нагрузки на граждан.

Деньги. Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images

Так, предлагалось внести следующие изменения, включая инициативы, которые ранее были озвучены в России:

ввести минимальные требования по первоначальному взносу для заемщиков, чей коэффициент долговой нагрузки выше 40% и/или срок займа превышает 1 год;

ввести требования к информированию тех, кто пользуется рассрочкой;

ограничить размер неустойки (пени) за просрочку;

дать возможность покупателю запретить уступку прав требования, чтобы долг не передавался коллекторским агентствам;

запретить менять цены товара в зависимости от того, покупается ли он в рассрочку, чтобы покупатели понимали, что она не бесплатная.

Дополнительно предлагалось отделить рассрочки в отдельную категорию от потребительских беззалоговых займов в статистических данных, чтобы точно понимать настоящий объем данных услуг среди задолженностей граждан.

Другими словами, последствия несвоевременной уплаты рассрочки схожи с кредитом и грозят казахстанцам образованием долгов. Поэтому следует вовремя вносить платежи и не допускать просрочки.

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