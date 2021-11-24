Почему казахстанцы должны требовать официального трудоустройства у работодателя

Иллюстративное фото: Freepik / wayhomestudio

Официальное трудоустройство – это не только соблюдение норм закона, но и важная социальная защита для работника. О том, почему для казахстанцев важно требовать составления трудового договора и прозрачных зарплат, читайте в материале Нурфин.

В 2021 году государственными инспекторами труда в Казахстане было выявлено 54 работодателя, которые использовали труд работников без формализации трудовых отношений.

На них работало 92 человека без трудовых договоров. И это только выявленные факты.

Как сообщили в Комитете труда, социальной защиты и миграции на запрос Нурфин, на сегодняшний день вопрос неофициального трудоустройства является одной из злободневных проблем трудовой сферы.

При этом сами неофициально трудоустроенные работники оказываются в зоне риска и могут потерпеть значительные финансовые сложности в будущем.

В чем вред работы без трудового договора

Согласно сообщению ведомства, работа без трудового договора ведет к тому, что человек фактически выпадает из системы социального страхования, правовой защиты и медицинского страхования.

"Проведенный анализ показывает, что неформальной занятости подвержены в основном низкоквалифицированные работники, задействованные на предприятиях строительной, торговой отрасли, сферы общепита и сельского хозяйства, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса", – отмечают в Комитете труда.

Иллюстративное фото: Freepik / yanalya

Работая без трудового договора, казахстанцы рискуют получать минимальную пенсию в будущем.

А если резко исчезнет источник дохода, то и сумма пособий по безработице окажется низкой или оно вовсе не будет выплачиваться. Это также отразится и на размерах декретных выплат неофициально работающих женщин.

К тому же неофициально трудоустроенные работники лишаются оплачиваемых отпусков, больничных выплат.

Напомним, что работа по договору гражданско-правового характера (ГПХ) также не предусматривает оплату отпуска и больничного листа.

Штрафы работодателю

Согласно статье 86 Административного кодекса, за допуск к работе лица без заключения трудового договора назначается штраф:

на должностных лиц – 30 МРП (87 500 тенге в 2021 году ) , а за повторное нарушение уже 60 МРП (175 020 тенге) ;

в 2021 году , а за повторное нарушение уже 60 МРП ; на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП (175 020 тенге) , и 80 МРП (233 360 тенге) за повторное нарушение;

, и 80 МРП за повторное нарушение; на субъектов среднего предпринимательства – 80 МРП (233 360 тенге) , и 100 МРП (291 700 тенге) за второе нарушение;

, и 100 МРП за второе нарушение; на субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП (437 550 тенге), а при очередном нарушении – 200 МРП (583 400 тенге).

Иллюстративное фото: Freepik

Комитет труда ведет работу по информированию работодателей и коллективов работников о важности соблюдения трудового кодекса на постоянной основе.

Более 1 тыс. обучающих семинаров и выступлений было проведено на эту тему. Также регулярно организовываются различные акции.

Однако, не смотря на наличие мер по предотвращению использования неформального труда рабочих, проблема остается актуальной.

Поэтому казахстанцы также самостоятельно должны требовать официального оформления, так как это отвечает их личным интересам.

А при выявлении нарушений можно обратиться в местные управления по инспекции труда.

Мы также уже рассказали о том, как поступить, если работодатель отказывается платить зарплату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1943453-pochemu-kazahstantsy-dolzhny-trebovat-ofitsialnogo-trudoustroystva-u-rabotodatelya/