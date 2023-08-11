Клиенты "Отбасы банка" больше не смогут продавать друг другу депозиты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вкладчики "Отбасы банка" могут на безвозмездной и возмездной основе уступать друг другу депозиты. Сервис по продаже вкладов между тем в скором времени будет закрыт. Кому останется доступна их уступка, рассказали в пресс-службе банка.

На данный момент казахстанцы могут купить депозит у клиентов "Отбасы банка", чтобы ускорить свой путь накопления и быстрее получить жилищный заем.

За первое полугодие прошлого года такой возможностью воспользовалась 1 647 человек. В аналогичном периоде этого года количество уникальных клиентов, оформивших заем после покупки депозитов, снизилось почти в два раза и составило 973 человека. При этом всего "Отбасы банк" выдал 28 800 кредитов.

"Это говорит о том, что придерживаясь культуры сбережений, клиенты банка предпочитают открывать депозиты и самостоятельно накапливать там средства для дальнейшей покупки жилья. Только с начала этого года новые сберегательные счета открыли 273 465 казахстанцев", – отмечают в пресс-службе банка.

В связи с этим с 21 августа 2023 года возмездная уступка (продажа) депозита в "Отбасы банке" станет недоступной. При этом возможность уступать депозиты своим родственникам у клиентов банка останется.

Услуга безвозмездной (бесплатной) уступки доступна в отношении супругов, родителей (усыновителей и удочерителей), детей (усыновленных и удочеренных), родных, неполнородных и двоюродных братьев и сестер, теть и дядь, родных и двоюродных дедушек, бабушек, внуков, племянников и племянниц.

В отделениях банка также можно осуществить уступку между лицами, у которых нет кровного родства, но есть общие родственники. Например, в рамках одной операции при документальном подтверждении вкладчик может уступить депозит брату супруги. Эта операция называется "уступка через промежуточное звено".

При этом в мобильном приложении "Otbasy bank" в онлайн-режиме уступка может проводиться только между прямыми родственниками - супруги, родители (усыновители и удочерители), дети (усыновленные и удочеренные), полнородные братья и сестры.

Таким образом, в "Отбасы банке" через 10 дней перестанет работать сервис по продаже депозитов, но безвозмездно уступать их его клиенты по-прежнему смогут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2032102-klienty-otbasy-banka-bolshe-ne-smogut-prodavat-drug-drugu-depozity/