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Максимальные ставки по депозитам выросли до 17% в Казахстане

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Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие казахстанцы открывают депозиты для того, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения. Как выяснили аналитики Finprom, у многих банков ставки превышают текущую инфляцию в стране.

По последним данным, казахстанцы на своих депозитных счетах накопили почти 16 трлн тенге. Причем, как ранее отмечали аналитики, вкладчики отдают предпочтение тенговым депозитам, а не тем, что открываются в иностранной валюте.

Высокие процентные ставки, которые предлагают казахстанские банки второго уровня своим вкладчикам, являются одной из причин этому явлению.

Так, например, в апреле текущего года средняя ставка вознаграждения банков по тенговым депозитам физических лиц достигла рекордных за последние годы 13,9%. В феврале 2023 года ставка была равна 13,5%, годом ранее она составляла 10,6%, а в конце 2021 года – вообще лишь 8%.

Для сравнения, у долларовых депозитов ставка вознаграждения не достигает даже 1%. Другими словами, тенговые вклады для казахстанцев являются более привлекательными.

Средняя ставка по депозитам в банках Казахстана.
Средняя ставка по депозитам. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, стоит также отметить тот факт, что реальные ставки вознаграждения во многих банках гораздо выше среднего показателя, а у некоторых они вовсе превышают текущую инфляцию, которая по итогам мая установилась на уровне 15,9%.

Как отмечают аналитики, максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ), которую предлагают некоторые из БВУ, на данный момент равна 17%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в текущих условиях некоторые депозиты действительно могут не только защитить сбережения казахстанцев, но и заметно их приумножить.

Однако, вполне возможно, что "эпоха" высоких процентных ставок скоро подойдет к концу. Дело в том, что одной из причин по которым у депозитов на данный момент большие ГЭСВ, является высокая базовая ставка, установленная Национальным банком РК (16,75%).

Ранее в Нацбанке отметили, что во втором полугодии 2023 года, при определенных условиях, базовая ставка может быть снижена. А вместе с ней, вероятно, снизятся рекомендуемые предельные ставки по депозитам, которые устанавливает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Это в свою очередь может сподвигнуть банки второго уровня снизить процентные ставки и по своим депозитным продуктам. Как итог: не всем казахстанцам удастся сохранить высокие проценты на своем депозите.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2025356-maksimalnye-stavki-po-depozitam-vyrosli-do-17-v-kazahstane/

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