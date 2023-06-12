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Спрос на депозиты в долларах падает среди казахстанцев

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Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "BANK".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы все чаще предпочитают депозиты в тенге, а уровень долларизации постепенно снижается. Об этом тренде в банковской сфере рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Депозит – один из способов сохранить свои сбережения от стремительного обесценивания. Для разных целей казахстанцы открывают разные вклады. Кто-то предпочитает держать деньги в тенге, а кто-то – в иностранной валюте.

Однако в стране на данный момент наблюдается постепенная дедолларизация депозитного рынка – все больше казахстанцев предпочитают открывать вклады именно в тенге. Причин у этого явления несколько:

  • ставка вознаграждения – сейчас проценты по депозитам в национальной валюте намного выше, чем в иностранной;
  • гарантия сохранения вклада – у депозитов в казахстанской валюте действует гарантия, которая покрывает до 20 млн тенге в случае ликвидации банка. У долларовых депозитов сумма компенсации в разы ниже.

Кроме того стоит отметить, что именно тенговые депозиты были признаны экспертами одним из самых эффективных инструментов для сохранения и приумножения своих сбережений.

Таким образом, у казахстанцев не только сохраняется доверие к банковской системе, но и растет желание передавать свои деньги депозитным организациям.

Как отмечают в КФГД, в первом квартале 2023 года прирост банковских депозитов физических лиц (розничных вкладов) составил порядка 231,8 млрд тенге. В результате общий объем средств достиг 17,1 трлн тенге.

Объем депозитов в казахстанских банках растет.
Объем депозитов. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Стоит отметить, что значительная часть прироста пришлась именно на тенговые депозиты – плюс 367,8 млрд тенге. В то же время валютные вклады уменьшились сразу на 135,9 млрд тенге.

В результате и без того низкая долларизация депозитов уменьшилась еще сильнее – с 33,9% до 32,7%. Как отмечают в фонде, это исторический минимум.

Уровень долларизации падает на депозитном рынке Казахстане.
Казахстанцы предпочитают тенговые депозиты. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напомним, рекомендуемые процентные ставки по тенговым депозитам уже полгода не меняются, находясь в диапазоне от 10,5% до 18,3%, а значит, что в некоторых случаях они превышают показатель текущей инфляции в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2024341-vse-menshe-deneg-hranyat-kazahstantsy-v-dollarah-ssha/

Автор: Илья Манаев
Спрос на депозиты в долларах падает среди казахстанцев

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