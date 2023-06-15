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Почти 16 триллионов тенге накопило на депозитах население Казахстана

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Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "Deposit".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К лету на депозитных счетах банков Казахстана скопилось более 30 трлн тенге. Часть этих средств принадлежит физическим лицам. О том, сколько денег накопили казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы активно пользуются различными депозитными продуктами казахстанских банков второго уровня (БВУ). По данным Национального банка РК, по итогам мая 2023 года на всех сберегательных счетах БВУ скопилось порядка 30,6 трлн тенге.

Большая часть (15,9 трлн тенге) принадлежит физическим лицам, то есть хранится на частных вкладах населения страны. Отметим, что за месяц и без того рекордная сумма увеличилась еще на 0,92%, с начала года – на 2,93%, а за год – сразу на 27,47%. В мае 2022 года общая сумма, хранящаяся на депозитах физлиц, составляла лишь 12,4 трлн тенге.

Стоит отметить, что казахстанцы продолжают отказываться от долларовых депозитов. По итогам мая 2023 года их доля снизилась до 26,35%, в пересчете на тенге сумма равна 4,2 трлн тенге.

На тенговые вклады приходится примерно 11,7 трлн тенге или 73,65% от общего объема депозитов физлиц.

Объем средств на депозитах в банках (физические лица) 2022-2023 годы.
Объем средств на депозитах жителей Казахстана. Источник: Национальный банк РК

Вероятно, у дедолларизации депозитов есть объективные причины. Одна из них – ставки вознаграждения. У вкладов в иностранной валюте проценты приближены к нулю, тогда как у тенговых средняя ставка по рынку находится в районе 13,5%, хотя многие банки предлагают гораздо более высокие проценты.

Другая причина – государство надежно оберегает депозиты в тенге. Если банк теряет лицензию, то его вкладчики смогут без каких либо проблем вернуть до 20 млн тенге со своих депозитов в отечественной валюте. По долларовым вкладам действует потолок в 5 млн тенге.

В таких условиях единственный смысл хранить деньги в долларах заключается в том, что казахстанский тенге отличается волатильностью и может в будущем "просесть" в цене. Однако стоит отметить тот факт, что по итогам мая он, наоборот, показал заметное укрепление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2024937-pochti-16-trillionov-tenge-nakopilo-na-depozitah-naselenie-kazahstana/

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