Средняя ставка по депозитам снизилась в Казахстане

Денежные накопления. Иллюстративное фото: sorrapong/Getty Images

Последние месяцы средняя ставка по вкладам казахстанского населения в тенге постоянно росла, но в феврале этот показатель заметно снизился. О его размерах узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Национального банка РК, до февраля текущего года средняя ставка вознаграждения банков по привлеченным тенговым депозитам физических лиц только росла.

С декабря 2021 года по январь 2023 года она увеличилась с 8% до 13,7%. Происходило это вслед за повышением базовой ставки Нацбанком и увеличением предельных рекомендуемых ставок Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Другими словами, рост наблюдался последние 13 месяцев.

Однако в феврале текущего года впервые за это время средняя ставка по открытым физлицами депозитам в тенге снизилась до 13,5%, то есть в Казахстане завершился цикл повышения процентов.

Средняя ставка по привлеченным депозитам. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что последние четыре месяца остаются неизменными как базовая ставка, так и рекомендуемые предельные проценты по тенговым вкладам. То есть денежно-кредитная политика в стране не менялась, а снижение средней ставки могло быть связано с действиями самих вкладчиков.

Например, один условный держатель депозита вполне мог закрыть свой вклад с высокой ставкой вознаграждения, а другой – открыть депозит с более низким процентом.

Впрочем, тенговые вклады все равно отличаются высокой ставкой, особенно если сравнивать их с депозитами в иностранной валюте, проценты по которым не достигают и 1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014727-srednyaya-stavka-po-depozitam-snizilas-v-kazahstane/