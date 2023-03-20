Почему некоторые казахстанцы получили маленькие компенсации по депозитам

Монета тенге. Иллюстративное фото: freedarst/Getty Images

После выплаты компенсаций (премий) по депозитам некоторые казахстанцы удивились их слишком маленьким размерам. Почему отдельные вкладчики получили всего по 100 тенге, читайте в материале NUR.KZ.

Более года назад в Казахстане стартовала Программа защиты тенговых вкладов. Согласно ей, на депозиты, открытые в национальной валюте до 24 февраля 2022 года, из государственного бюджета должны выплатить компенсацию в размере 10% от сохраненной в течение года суммы.

То есть, если на вкладе 23 февраля 2022 года хранилось 200 тысяч тенге, то премия должна была составить 20 тысяч тенге, но эти деньги с депозита нельзя было снимать до 24 февраля 2023 года.

Если казахстанцы использовали хранящиеся на вкладе средства, то компенсация начислялась на минимальную сумму, которая на них оставалась. Это происходило, даже если они снова пополняли свои сбережения. Новые пополнения не подпадали под премию.

Получается, что для получения максимальной компенсации до конца вышеуказанного срока депозит должен был быть нетронутым.

Почему некоторые вкладчики получили всего по 100 тенге

Программа между тем закончилась, и спустя некоторое время вкладчики начали получать обещанные премии на свои компенсируемые депозиты.

Ранее мы говорили, что половина из 2,6 миллиона депозиторов в качестве компенсации получит не более 10 тысяч тенге.

Но некоторые казахстанцы при этом получили всего 100 тенге, о чем активно делились в социальных сетях, выражая свое недоумение.

Получается, что минимальная сумма, которую им удалось сохранить на своем вкладе в течение года, была равна одной тысяч тенге.

То есть эти вкладчики все-таки снимали деньги со своих депозитов до неснижаемого остатка, который в большинстве банков как раз и равен одной тысячи тенге.

Таким образом, казахстанцы получили премии на суммы, которые они сохранили на своих вкладах в течение года. А вкладчикам, которые снимали деньги до неснижаемого остатка, в основном было начислено по 100 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2013564-pochemu-nekotorye-kazahstantsy-poluchili-malenkie-kompensatsii-po-depozitam/