Под какие проценты можно открыть депозит в казахстанских банках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане установлены максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения на разного рода вклады. И банки второго уровня (БВУ) в рамках конкуренции стараются придерживаться этих рекомендаций. Под какие проценты в них можно открыть депозит, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

В рамках системы гарантирования депозитов вкладчики казахстанских банков могут открыть три вида вкладов: несрочные, срочные и сберегательные.

На все из них, в зависимости от изменения базовой ставки Нацбанка, периодически устанавливаются максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения.

Банки не могут превышать предельные проценты, но и сильно их не занижают, сохраняя конкуренцию. Какие ставки установлены на данный момент мы рассмотрели на основе данных с официальных сайтов 12 БВУ.

Нашему мониторингу подверглись самые популярные несрочные депозиты и вторые по популярности - сберегательные.

Данные были собраны 5 сентября 2022 года.

Под какой процент можно открыть несрочный вклад

Несрочный депозит - это самый удобный вид банковского вклада. Его можно без ограничений пополнять и использовать с него деньги до неснижаемого остатка.

На данный момент максимальная рекомендуемая ставка для несрочного депозита в казахстанских банках равна 14%.

Годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) до этого уровня обещают шесть БВУ: Банк ВТБ (Казахстан), Банк ЦентрКредит, Altyn Bank, Евразийский банк, Home Credit Bank и Halyk Bank.

При этом номинальные проценты немного отличаются и составляют от 13% до 13,2% в год. Такие проценты актуальны для вкладов, открытых на год или 13 месяцев.

Отметим, что номинальная ставка – это процент, который ежемесячно или ежедневно начисляется на остаток на депозите. А ГЭСВ – это доход с депозита, который можно получить через год с учетом капитализации начисляемых процентов.

Годовая эффективная ставка вознаграждения до 13,8% установлена на несрочных депозитах в Jusan Bank и ForteBank. Номинальная – 13%.

И до 13,5% можно получить на депозиты в Kaspi.kz, Нурбанке, Freedom Bank и Bank RBK. В первых двух номинальная ставка равна 12,74%, в третьем – 12,7%, а на сайте Bank RBK данных о номинальном проценте нет.

Отметим, что некоторые банки предлагают разные процентные ставки при открытии депозита в отделении и онлайн. Мы взяли второй способ, так как при нем предполагаются более высокие проценты.

Условия несрочного депозита, открытого на 12 (13) месяцев. Инфографика: NUR.KZ

Какой доход может принести сберегательный вклад

Сберегательный депозит – это самый доходный вид банковского вклада. С него нельзя просто так снять деньги до окончания срока. В крайнем случае это можно сделать только по заявлению вкладчика и с потерей вознаграждения.

Но строгие условия вознаграждаются большим доходом – для сберегательных вкладов с правом пополнения, открытых на год, максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения равна 14,5%, а без права пополнения, оформленными на тот же срок – 15,7%.

Такие депозиты с правом пополнения можно открыть в восьми из 12 взятых для рейтинга БВУ.

Максимальные ГЭСВ установлены в четырех: Евразийский банк, Freedom Bank, Home Credit Bank и Bank RBK. Номинальные проценты в первых трех банках составили 13,61%, 13,6%, 13,54% соответственно, а в последнем номинальная ставка не указана.

Годовую эффективную ставку вознаграждения до 13% обещают в Нурбанке и Altyn Bank. Номинальная при этом равна 12,3%.

В Банке ЦентрКредит со сберегательного депозита с правом пополнения, открытого на год, можно получить эффективный доход до 12,6% при номинальной ставке 11,9%, а в Halyk Bank – до 8% (7,6%).

Также отметим, что некоторые банки могут открывать сберегательные депозиты только с вложением достаточно крупных сумм.

Условия сберегательного депозита с правом пополнения, открытого на 12 месяцев. Инфографика: NUR.KZ

Сберегательные депозиты без права пополнения на один год можно открыть в девяти банках из числа взятых для рейтинга.

Максимальные 15,7% в виде ГЭСВ предлагают только два - Евразийский банк и Home Credit Bank. В первом номинальная ставка составляет 14,66%, во втором – 14,58%.

До 15% обещают в Freedom Bank и Bank RBK. Номинальная ставка в первом равна 14,05%, а во втором не указана.

Открыть такой вклад с годовой эффективной ставкой вознаграждения до 14,9% (номинальной – 14%) можно в Банке ВТБ (Казахстан) и Нурбанке.

В Altyn Bank – до 14,8% (13,9%), а в Банке ЦентрКредит и Halyk Bank ГЭСВ для сберегательного депозита, открытого на год, равна до 14,6%. Номинальные ставки – 13,7% и 13,55% соответственно.

Условия сберегательного депозита без права пополнения, открытого на 12 месяцев. Инфографика: NUR.KZ

Выбор банка для открытия вклада может зависеть не только от размера процентных ставок. На него также влияют доверие к БВУ, удобство открытия, пополнения, использования депозита и другие факторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1986329-pod-kakie-protsenty-mozhno-otkryt-depozit-v-kazahstanskih-bankah/